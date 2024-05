Asus réinvente le Vivobook S 15 avec le puissant Snapdragon X Elite

Asus a récemment dévoilé son tout premier Copilot+ PC, le Vivobook S 15 (S5507), équipé des processeurs Snapdragon X Elite ou X Plus de Qualcomm, suite à l’événement Windows de Microsoft.

Selon Asus, ce processeur basé sur l’architecture Arm non seulement améliore certaines fonctionnalités existantes du Vivobook, mais permet également de faire fonctionner de nouveaux programmes et charges de travail pilotés par l’IA avec une puissance de traitement neuronal de 45 TOPS.

Le nouveau Vivobook S 15 conserve le même écran OLED que la précédente génération sous Intel (15,6 pouces, 16:9, 2 880 x 1 620 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale HDR de 600 nits). Cependant, cette version présente un châssis et des bords d’écran plus fins.

Le S 15 est configurable avec un processeur 12 cœurs Snapdragon X Elite ou un 10 cœurs X Plus, bien que le modèle de base soit équipé du X Elite, qui dispose d’un GPU intégré moins performant et ne possède pas de double boost de cœur.

Les deux configurations du S 15 peuvent supporter jusqu’à 32 Go de mémoire intégrée et 1 To de stockage SSD PCIe 4.0. En termes de connectivité, l’appareil offre deux ports USB-A, deux ports USB 4.0 Type-C, un port HDMI 2.1, une prise combo audio/micro et un lecteur de carte microSD. Il est également doté du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Nouveautés logiciels et utilisation de l’IA dans le Vivobook S 15

Le Vivobook S 15 est le premier appareil d’Asus à intégrer l’application propriétaire StoryCube, qui utilise l’IA pour trier, éditer, gérer et exporter des fichiers photo et vidéo en RAW. Asus affirme que la puissance de l’unité de traitement neuronal (NPU) des Snapdragon accélérera également d’autres charges de travail liées à l’IA dans des applications comme Windows Studio Effects et Cocreator.

Asus cible ses Vivobooks vers les artistes numériques, les graphistes et autres créatifs visuels comme une alternative abordable à sa série ProArt. Certains Vivobook Pro sont équipés de GPU indépendants comme les laptops ProArt, mais la majorité des Vivobooks utilisent des graphiques intégrés.

La série Snapdragon X de Qualcomm est une réponse aux puces M d’Apple, mais les véritables performances de cette série ne seront connues que lorsque les ordinateurs portables seront disponibles. En commençant par un Vivobook, Asus pourrait démontrer les capacités de la nouvelle puce ou jouer la prudence.

Disponibilité et prix

Le Asus Vivobook S 15 avec un Snapdragon X Elite est disponible en précommande chez certains revendeurs et sera expédié à partir du 18 juin au prix de 1 299 euros. Un modèle avec le Snapdragon X Plus arrivera plus tard cette année, mais le prix n’a pas encore été annoncé.