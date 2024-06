Slack vs Teams : Quelle application de discussion instantanée choisir ?

Découvrez la meilleure application de discussion instantanée dans cette comparaison complète entre Slack et Teams.

Après en avoir appris davantage sur les fonctionnalités de collaboration, les prix et la disponibilité des appareils de chaque plateforme, vous serez mieux à même de choisir l’option la mieux adaptée à vos besoins.

Alors, prêt à découvrir qui de Slack ou Teams remporte le match ?

Slack et Teams : Comparaison rapide

Microsoft Teams Slack Utilisateurs maximum 5 000 par équipe Illimité Appareils disponibles iOS, Android, Windows, Mac, Linux iOS, Android, Windows, Mac, Linux Nombre maximal de canaux/groupes 250 Illimité Historique des messages Personnalisable, mais indéfini par défaut 90 jours (gratuit), indéfini (payant) Nombre maximal de membres de la réunion Jusqu’à 300 Jusqu’à 50

Slack vs Teams : Interface utilisateur

Slack

L’interface utilisateur de Slack est claire, avec vos canaux et chats sur le côté gauche. La barre de recherche en haut vous permet de rechercher différents utilisateurs et chats, et le chat occupe la majeure partie de l’espace de votre écran.

Microsoft Teams

Microsoft Teams présente un design similaire à celui de la plupart des applications Microsoft (Outlook, OneNote et Word, par exemple). L’interface est assez moderne et vous pouvez utiliser la fonction de recherche en haut de l’écran de la même manière que pour Slack. Sur la gauche, vous verrez vos chats, le calendrier Microsoft et une poignée d’autres fonctionnalités.

L’interface de Slack est plus rationnelle, c’est pourquoi nous lui donnons le point ici.

Gagnant : Slack

Slack vs Teams : Notifications et communication

Slack

Slack vous permet de créer des canaux pour communiquer avec les utilisateurs, et vous pouvez également lancer des chats individuels. L’application vous permet d’envoyer des messages texte, audio et vidéo.

Si vous avez besoin de parler à plusieurs personnes, vous pouvez également organiser des discussions communes. Le plan gratuit autorise un maximum de deux personnes dans une conférence, mais ce nombre passe à 50 avec un abonnement payant. Les huddles peuvent être audio ou vidéo et fonctionnent de la même manière que des applications telles que Zoom et Google Meet.

Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications push. Lorsque vous vous absentez, les utilisateurs verront un message indiquant que vous verrez ce qu’ils ont envoyé lorsque vous reviendrez. L’une des commandes de Slack que vous pouvez utiliser est/dnd. (Cette commande active la fonction « Ne pas déranger »).

Microsoft Teams

Microsoft Teams vous permet de choisir si vous voulez entendre une alerte chaque fois que des utilisateurs vous contactent. Il est également possible d’afficher un extrait des messages que vous recevez, ce qui peut vous aider à décider s’il vaut la peine d’y répondre rapidement.

Une autre fonction pratique de Microsoft Teams est la possibilité de choisir de voir ou non les notifications lorsque vous êtes en réunion. Vous pouvez également désactiver toutes les notifications si vous préférez ne pas en recevoir.

Microsoft Teams vous donne la possibilité de recevoir des courriels pour les notifications que vous avez pu manquer dans l’application. Étant donné que Slack et Teams offrent des fonctionnalités de notification complètes, nous leur attribuons un point à tous les deux.

Gagnant : Ex aequo

Microsoft Teams vs Slack : Personnalisation et intégrations

Slack

Slack offre diverses options de personnalisation, notamment la possibilité d’intégrer plus de 2 600 applications. Les intégrations incluent Notion, Zoom, Slack pour Gmail et Slack pour Outlook.

Les utilisateurs de Slack disposent également d’options complètes de personnalisation des thèmes. Ils peuvent choisir parmi des dizaines de thèmes unicolores, à vision positive, amusants et nouveaux. Slack dispose également d’une poignée de classiques mis à jour, et vous pouvez créer vos propres thèmes avec des couleurs personnalisées.

Slack dispose de modes clair et foncé, et vous pouvez également ajouter vos pronoms dans Slack. L’application prend également en charge 9 langues, dont l’anglais, l’allemand, le coréen, le japonais et l’espagnol. En plus de changer les couleurs de votre thème, vous pouvez choisir entre des thèmes épurés et compacts.

Un autre outil de personnalisation pratique de Slack vous permet de choisir si vous voulez que votre nom complet soit visible. L’application vous permet également de choisir la couleur de peau de vos emojis.

Microsoft Teams

Microsoft Teams dispose d’une poignée de personnalisations de thèmes, comme la possibilité de choisir entre les modes clair, foncé et à fort contraste. Comme pour Slack, vous pouvez également choisir un thème compact ou « confortable ».

Les options linguistiques sont beaucoup plus étendues dans Teams, avec plus de 20 options disponibles. Vous pouvez également activer le correcteur orthographique et désactiver les animations. Teams dispose également d’une poignée d’outils d’accessibilité, comme l’activation de la langue des signes.

Les fonctions de personnalisation de Slack sont plus avancées que celles de Microsoft Teams, et le nombre d’intégrations est nettement plus élevé. Pour ces deux raisons, Slack est le vainqueur incontesté.

Gagnant : Slack

Slack vs Teams : Outils de collaboration

Slack

Slack dispose de fonctions de collaboration complètes, telles que la possibilité d’avertir rapidement les membres de l’équipe en tapant « @ » et en saisissant leur nom. Vous pouvez également envoyer un message à tous les membres d’un canal en tapant « @canal ».

L’application vous permet également d’envoyer des messages aux participants et de créer des discussions de groupe si nécessaire. Toutes vos conversations de groupe seront disponibles ultérieurement dans la barre de recherche, même si vous les supprimez de votre barre d’outils gauche.

Si vous avez besoin de partager des fichiers, Slack facilite l’envoi de pièces jointes et de liens. En outre, vous pouvez répondre à des messages individuels et y accéder via vos fils de discussion. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les discussions de groupe.

Microsoft Teams

La plateforme de collaboration Microsoft Teams vous permet d’envoyer des messages à des personnes et de créer des discussions de groupe. La barre de recherche vous permet de trouver les personnes à contacter et de créer des réunions. Si quelqu’un a déjà organisé une réunion, vous pouvez copier et coller le lien dans Teams et rejoindre la réunion.

Lorsque vous utilisez Teams, vous pouvez créer des tableaux et établir des devis si nécessaire. L’application facilite le téléchargement de fichiers et vous pouvez créer des sondages si vous avez besoin de l’avis de tout le monde.

Teams vous permet de mettre du texte en surbrillance, ce qui facilite l’évaluation des points clés par les autres participants. Pour attirer l’attention des autres, vous pouvez utiliser l’icône d’exclamation pour marquer les messages comme importants.

Microsoft Teams dispose d’un calendrier intégré qui vous permet de partager vos disponibilités avec les autres. Il est également plus facile d’appeler des personnes par vidéo sur Teams que sur Slack ; vous pouvez d’ailleurs intégrer Teams Video Call à Slack.

Gagnant : Ex aequo

Teams vs Slack : Prix

Slack

Slack propose une version gratuite complète avec un accès de 90 jours, jusqu’à 10 intégrations et des fonctions de sécurité, comme l’authentification à deux facteurs (2FA), mais si vous en voulez plus, optez pour un plan payant.

Microsoft Teams

Microsoft a dissocié Teams d’Office, mais l’application est disponible avec Microsoft 365 Business. L’application dispose également d’un plan de base ; toutes les options de tarification annuelle sont présentées ci-dessous.

En ce qui concerne les fonctionnalités propres à l’application, Slack l’emporte (d’autant plus qu’elle s’intègre déjà à plusieurs applications clés de Microsoft).

Gagnant : Slack

Slack vs Teams : Quelle est la meilleure application de discussion instantanée ?

Slack l’a emporté dans la plupart des catégories, et l’application est meilleure que Microsoft Teams pour les étudiants, les travailleurs indépendants et les petites et moyennes équipes. Les options de personnalisation sont nombreuses et l’interface utilisateur est facile à naviguer. De plus, vous trouverez de nombreux canaux Slack gratuits à rejoindre pour travailler en réseau.

En revanche, Microsoft Teams peut être un meilleur choix si vous faites partie d’une grande organisation. Souvent, les employeurs et les établissements d’enseignement utilisent Teams, il est donc logique que vous fassiez de même.