Comment utiliser la nouvelle application de bureau ChatGPT ?

Après le nouveau modèle d’IA phare d’OpenAI sous la forme de GPT-4o, OpenAI a également publié une nouvelle application de bureau qui avait été annoncée lors de l’événement du printemps 2024 de la société.

La nouvelle application de bureau ChatGPT est maintenant disponible pour les utilisateurs de Mac et sera, nous l’espérons, bientôt disponible sur les systèmes d’exploitation Linux et Windows.

L’application de bureau ChatGPT, très attendue, a été créée pour offrir aux utilisateurs la puissance du populaire modèle de langage d’IA dans le confort de leur système d’exploitation de bureau. Cette nouvelle application ChatGPT développée par OpenAI offre une interface transparente et conviviale, reflétant l’expérience des versions Web et mobile. Toutefois, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils téléchargent l’application, car les versions non officielles de l’App Store peuvent présenter des risques pour la sécurité. Assurez-vous donc que vous téléchargez bien celle qui a été publiée par OpenAI et non par une autre société tierce.

L’application de bureau OpenAI ChatGPT est dotée d’une série de fonctionnalités, notamment :

Changement de modèle pour des réponses sur mesure

Fonctionnalité voix-texte pour une interaction mains libres

Partage de captures d’écran pour améliorer la communication et la collaboration

Un mode de chat incognito pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Bien que l’application soit dotée d’un éventail impressionnant de fonctionnalités, elle présente certaines limites, comme l’absence de fonctionnalités hors ligne et de fonctions vocales avancées.

Disponibilité et installation de ChatGPT sur macOS

Pour télécharger l’application officielle ChatGPT pour macOS, connectez-vous au site Web de ChatGPT. Si vous avez un abonnement ChatGPT Plus, une fenêtre pop-up vous invitera à télécharger l’application. Comme je l’ai déjà expliqué, l’application de bureau ChatGPT est exclusivement disponible pour les utilisateurs de Mac à l’heure actuelle.

Pour être sûr d’avoir la version authentique, il est essentiel de télécharger l’application directement à partir de l’interface Web de ChatGPT une fois que vous êtes connecté ou sur le site officiel d’OpenAI.

Si vous ne voyez pas l’application dans la liste des applications disponibles lorsque vous vous connectez, c’est qu’elle n’est probablement pas disponible dans votre région. Si vous faites une recherche rapide dans le Mac App Store, vous verrez de nombreuses applications tierces non officielles qui ne sont que des habillages exploitant la puissance de ChatGPT.

Une fois que l’application de bureau ChatGPT est disponible dans votre région, le processus d’installation est simple et ne nécessite que quelques clics. Les utilisateurs de Windows peuvent s’attendre à avoir accès à l’application dans le courant de l’année, ce qui permettra d’étendre sa portée à un public plus large.

Caractéristiques principales

L’une des principales caractéristiques de l’application de bureau ChatGPT est sa capacité à changer de modèle. Elle permet aux utilisateurs de sélectionner différents modèles d’IA, tels que GPT-4, en fonction de leurs besoins spécifiques. En offrant cette flexibilité, l’application vise à améliorer l’expérience de l’utilisateur en fournissant des réponses plus personnalisées.

Une autre caractéristique notable de l’application est sa fonction de conversion de la voix en texte. Grâce à une technologie avancée de reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent dicter leurs questions et recevoir des réponses textuelles, ce qui rend les interactions plus pratiques et permet d’avoir les mains libres. Cette fonction est particulièrement utile pour ceux qui préfèrent la communication verbale ou qui ont besoin d’effectuer plusieurs tâches à la fois.

L’application inclut également le partage de captures d’écran, ce qui permet aux utilisateurs de capturer et de partager facilement des images directement à partir de l’application. Cette fonction permet d’améliorer la communication et la collaboration, en facilitant la transmission d’informations visuelles.

L’intégration transparente avec l’environnement de bureau est un autre point fort de l’application ChatGPT. Cette interaction fluide améliore la convivialité, permettant aux utilisateurs de passer d’une tâche à l’autre sans perturber leur workflow.

Pour les utilisateurs soucieux de la protection de leur vie privée, l’application offre un service de messagerie instantanée incognito. Lorsqu’elle est activée, cette fonction garantit que les conversations ne sont pas stockées, ce qui offre un niveau supplémentaire de sécurité et de tranquillité d’esprit.

Limites et interface utilisateur

Malgré sa gamme impressionnante de fonctionnalités, l’application de bureau ChatGPT a quelques limites. L’un des inconvénients notables est l’absence d’accès hors ligne, ce qui signifie que les utilisateurs ont besoin d’une connexion Internet active pour utiliser les fonctionnalités de l’application. En outre, les fonctions vocales avancées ne sont pas encore disponibles, ce qui peut limiter l’utilité de l’application pour certains utilisateurs qui dépendent fortement de l’interaction verbale.

L’interface utilisateur de l’application de bureau ChatGPT ressemble beaucoup à ses homologues Web et mobile, offrant une expérience familière et intuitive. Les utilisateurs peuvent personnaliser la présentation en fonction de leurs préférences, ce qui garantit une interaction personnalisée et confortable avec l’application.

La sortie de l’application de bureau ChatGPT pour les utilisateurs de Mac marque une étape importante dans l’accessibilité et l’utilisation de ce puissant modèle linguistique d’IA. Avec sa gamme de fonctionnalités, y compris le changement de modèle, la fonctionnalité voix-texte, le partage de captures d’écran et le mode de chat incognito, l’application vise à répondre à une variété de besoins et de préférences de l’utilisateur. Les utilisateurs de Windows devront attendre un peu plus longtemps, car l’application devrait être lancée pour leur plateforme dans le courant de l’année.

Bien qu’elle présente certaines limites, comme l’absence d’accès hors ligne et de fonctions vocales avancées, l’application offre une expérience complète et conviviale. Comme toujours, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils téléchargent l’application et s’assurer qu’ils l’obtiennent à partir du site Web officiel afin de minimiser les risques de sécurité. Avec la promesse d’une version Windows à l’horizon, l’application de bureau ChatGPT est en passe de devenir un outil indispensable pour les utilisateurs qui cherchent à exploiter la puissance des modèles de langage de l’IA dans leur vie quotidienne.