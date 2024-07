Samsung Exynos W1000 : La puissance derrière la nouvelle Galaxy Watch 7

Samsung a eu le vent en poupe ces derniers temps en teasant ses prochains appareils, tels que la série Galaxy Watch 7, les nouveaux appareils pliables et la Galaxy Ring. Cependant, une spécification clé de la série Galaxy Watch 7 nous manquait : le SoC. Il s’agit désormais du Samsung Exynos W1000.

Le Exynos W1000 est construit sur le processus 3 nm de Samsung Foundry, comparé à l’architecture 5 nm du W930. Cela signifie que le W1000 sera beaucoup plus économe en énergie. Cela pourrait se traduire par une meilleure autonomie de la batterie de la Galaxy Watch 7.

Le W1000 est un processeur à 5 cœurs comprenant 1 cœur de performance Cortex-A78 cadencé à 1,6 GHz et 4 cœurs d’efficacité Cortex-A55 cadencés à 1,5 GHz. Samsung affirme que le W1000 est 2,7 fois plus rapide que le W930 pour le lancement d’applications. Les performances monocœur semblent avoir été améliorées de 3,4 x, tandis que les performances multicœurs ont également été multipliées par 3,7.

Grâce à l’utilisation de la technologie Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP), la gestion thermique est optimisée, un atout crucial pour les petits appareils portables.

Utilisant l’intégration du « System in Package » (SiP), le Exynos W1000 incorpore la gestion de l’énergie et utilise la technologie de packaging intégré (ePoP) pour la DRAM et la mémoire flash NAND. Cette configuration permet une optimisation de l’espace et une efficacité énergétique accrue.

Une grosse attente autour du Exynos W1000

Le GPU, quant à lui, est un ARM Mali-G68MP2, le même que celui du W930. Le W1000 prend en charge une résolution d’écran allant jusqu’à 640 × 640 pixels, le Bluetooth LE, la mémoire vive LPDDR5, le LTE, le Wi-Fi 2,4/5 GHz, le GPS et le NFC.

Caractéristiques techniques

Processus de Fabrication : 3 nm GAA

: 3 nm GAA Architecture Multi-cœur : Penta (Big-Little)

: Penta (Big-Little) CPU : Cortex A78 1,6 GHz (1 cœur) + Cortex A55 1,5 GHz (4 cœurs)

: Cortex A78 1,6 GHz (1 cœur) + Cortex A55 1,5 GHz (4 cœurs) GPU : Mali G68 MP2

: Mali G68 MP2 Vidéo : Encodage et décodage FHD 60 fps pour les wearables

: Encodage et décodage FHD 60 fps pour les wearables Codec : HEVC (H.265), H.264, VP8

: HEVC (H.265), H.264, VP8 Affichage : qHD (960 x 540), 640 x 640

: qHD (960 x 540), 640 x 640 Modem : LTE Cat.4 150 Mb/s (DL)/Cat.5 75 Mb/s (UL)

: LTE Cat.4 150 Mb/s (DL)/Cat.5 75 Mb/s (UL) PMIC : Intégré dans le package SIP-ePoP

: Intégré dans le package SIP-ePoP Connectivité : Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 6, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Stockage : eMMC 32 Go

: eMMC 32 Go Mémoire : LPDDR5 16 Go

La W1000 fera probablement ses débuts dans la série Galaxy Watch 7, qui devrait être lancée lors de l’événement Galaxy Unpacked le 10 juillet. Pour résumer, la Galaxy Watch 7 sera performante et durera beaucoup plus longtemps que la série Watch 6 sur une seule charge.