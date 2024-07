Nintendo confirme : La production de la Switch 2 ne souffrira pas de pénuries

Nintendo vient de tenir sa réunion annuelle des actionnaires et la bonne nouvelle pour ceux qui attendent une annonce sur la suite de la Nintendo Switch qui vient d’arriver est que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, est convaincu que la Switch 2 ne sera pas affectée par les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui a frappé la disponibilité des semi-conducteurs au cours des dernières années, retardant d’innombrables matériels et créant des pénuries et des retards sur tout ce qui va des ordinateurs aux nouvelles voitures.

En réponse à la question d’un actionnaire sur la garantie d’une « production suffisante de matériel », Furukawa-san a répondu : « L’année dernière et l’année précédente, une pénurie de composants semi-conducteurs nous a empêchés de produire du matériel pour la Nintendo Switch en quantités suffisantes, mais cette situation est désormais résolue. En ce qui concerne les modèles suivants, nous ne pensons pas que la pénurie de pièces aura un impact significatif sur la production pour le moment ».

Sony et Microsoft ont tous deux souffert de problèmes d’approvisionnement paralysants lors du lancement des consoles PlayStation 5 et Series X, et Nintendo aura à cœur que le successeur de la Switch — sa première nouvelle console depuis plus de 7 ans — ne soit pas affecté par les mêmes problèmes, alors que la demande devrait atteindre des sommets une fois que la date de sortie aura été officiellement annoncée.

Les ventes de matériel de la Switch ont baissé de 12,6 % en glissement annuel pour l’exercice 2023-2024, mais cela équivaut tout de même à la vente d’un peu moins de 16 millions d’unités de l’appareil vieillissant. L’année 2023 a bien sûr été marquée par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui a sans doute contribué à écouler quelques unités supplémentaires, de sorte que le chiffre en baisse peut être quelque peu faussé par cela.

L’anticipation du nouveau matériel de Nintendo est élevée et nous nous attendons à une annonce vers la fin de l’année et à un lancement potentiel vers mars 2025 — la Switch originale a été lancée en mars 2017, il y aurait donc 8 années complètes entre les générations.

Que pouvons-nous attendre de la Switch 2 ?

La nouvelle console devrait s’appuyer sur l’énorme succès de l’originale, cette console de nouvelle génération devrait faire passer votre jeu au niveau supérieur grâce à un tas de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations significatives.

L’une des caractéristiques marquantes de la Nintendo Switch 2 est la refonte de ses Joy-Cons. Ces manettes sont plus grandes pour une prise en main plus confortable, ce qui facilite les longues sessions de jeu. Le nouveau système de fixation magnétique garantit qu’elles restent solidement attachées, de sorte que vous n’aurez pas à vous inquiéter qu’elles se détachent lors de parties intenses.

De plus, les Joy-Cons sont désormais dotés de boutons programmables, ce qui vous permet de personnaliser vos commandes en fonction de votre style de jeu. Grâce à la compatibilité Bluetooth, vous pouvez facilement connecter vos Joy-Cons et Pro Controllers existants pour plus de flexibilité et de précision.

Préparez-vous à être époustouflé par l’écran plus grand et amélioré de la Nintendo Switch 2. Dotée d’une impressionnante dalle LCD 1080p de 8 pouces signée Samsung, cette console offrira des visuels plus nets et plus éclatants. La plus grande taille de l’écran rend vos jeux préférés plus immersifs, que vous exploriez de vastes mondes ouverts ou que vous vous engagiez dans des batailles au rythme effréné.

Une bête sous le capot

Sous le capot, la Nintendo Switch 2 devrait être une bête. Avec 12 Go de RAM, un grand bond en avant par rapport aux 4 Go du modèle précédent, vous profiterez d’un gameplay plus fluide et de temps de chargement plus rapides. La console bénéficiera également de vitesses de mémoire plus rapides de 7500 MT/s, améliorant la réactivité et la fluidité globales du système. Avec jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, vous bénéficierez d’un accès rapide aux données et d’une installation plus rapide des jeux.

Au cœur de la Switch 2 se trouvera le processeur Nvidia Tegra 239, qui offrira des performances comparables à celles de la Xbox Series S et de la PS4 Pro. Cette puissante puce garantit que la console peut gérer les jeux les plus exigeants avec facilité.

À mesure que la date de sortie approche, attendez-vous à plus de détails et d’annonces de la part de Nintendo.