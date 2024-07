Telegram introduit 8 nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur

L’application de messagerie instantanée qui compte plus de 900 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Telegram, a dévoilé 8 nouvelles fonctionnalités et mises à jour destinées à améliorer l’expérience des utilisateurs, à donner plus de pouvoir aux créateurs de contenu et à rendre l’application plus polyvalente et plus attrayante.

Ces mises à jour incluent la Mini bar d’app pour un multitâche rationalisé, les médias payants pour monétiser le contenu exclusif, Story Search pour découvrir des Stories par des hashtags et des tags de localisation, et Premium Link Widget pour enrichir la narration.

Mini bar d’app

Les utilisateurs peuvent désormais regrouper les mini-applications dans une barre au bas de leur écran grâce à la nouvelle Mini bar d’app. Cette fonction permet aux utilisateurs de répondre à des messages ou d’ouvrir d’autres mini-applications, puis de revenir à une mini-application sans attendre qu’elle se charge à nouveau. Pour réduire une application, il suffit de glisser vers le bas sur son en-tête.

Pour la rouvrir, ils peuvent appuyer sur la barre d’applications en bas de l’écran et sélectionner l’une de leurs applications actives.

Payer pour du contenu avec Étoiles Telegram

Les Étoiles Telegram, lancées le mois dernier pour l’achat de produits numériques dans des mini-applications, peuvent désormais être utilisées par les créateurs de contenu pour accepter des paiements pour des photos ou des vidéos payantes sur leurs chaînes. Les abonnés ne peuvent voir ces posts exclusifs qu’après avoir payé pour les débloquer. Les créateurs de contenu peuvent utiliser Étoiles pour recevoir des récompenses en crypto-monnaie (Toncoin) ou pour faire de la publicité sur leurs chaînes avec des frais de commission minimes.

Recherche de Stories par hashtag

La nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs de rechercher des Stories à l’aide de hashtags. En tapant sur un hashtag dans n’importe quel chat, les résultats de la recherche s’affichent désormais dans les chats et les canaux publics, et en tapant sur les hashtags dans les légendes des Stories, les Stories publiques correspondant à ces hashtags s’affichent.

Cette fonctionnalité permet aux créateurs de contenu et aux entreprises d’accroître leur audience de manière organique en rendant leurs profils et leurs chaînes plus faciles à découvrir.

Recherche de Stories par lieu

Les utilisateurs peuvent ajouter des balises de localisation à leurs Stories, ce qui permet aux autres de trouver des Stories provenant du même endroit. En appuyant sur une étiquette de lieu, les utilisateurs peuvent parcourir les Stories publiques du même lieu, ce qui améliore la découverte et l’engagement.

Seules les Stories que les utilisateurs sont autorisés à voir apparaissent dans ces recherches, ce qui garantit la confidentialité.

Widget de lien dans les Stories

Les utilisateurs Premium peuvent améliorer leurs Stories avec le nouveau widget de lien, créant un aperçu de lien élégant sur leurs photos ou vidéos. Ce widget prend en charge les arrière-plans clairs et foncés et permet aux utilisateurs d’ajouter un nom de lien personnalisé, remplaçant le texte de l’URL en haut de l’aperçu.

Récompenses pour les créateurs de contenu et les développeurs

Les développeurs de bots et les créateurs de contenu peuvent désormais utiliser les Étoiles Telegram pour recevoir des récompenses en Toncoin ou acheter des publicités Telegram avec une réduction de 30 %. Telegram ne prend pratiquement aucune commission sur les transactions effectuées avec les Étoiles, couvrant les frais de systèmes de paiement tiers pour garantir la rentabilité.

Les chaînes et les bots disposant d’un solde en Étoiles peuvent le retirer sous forme de récompenses en Toncoin via Fragment. Le Toncoin est la monnaie principale sur The Open Network (TON) et peut être facilement échangé contre d’autres crypto-monnaies. Cette fonctionnalité permet aux créateurs de convertir leurs gains en actifs numériques de manière transparente.

Publicités subventionnées pour les créateurs et développeurs

Telegram propose désormais des publicités subventionnées pour les développeurs de bots et les créateurs de contenu, leur permettant de promouvoir leurs bots ou leurs chaînes à un tarif spécial avec une réduction de 30 %. Cette fonctionnalité constitue un moyen rentable d’atteindre de nouveaux utilisateurs et d’accroître leur audience.