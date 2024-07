Opera GX : Des capacités IA avancées pour une expérience de jeu inégalée

Depuis son lancement en 2019, Opera GX s’est imposé comme le navigateur de choix pour des millions de gamers cherchant une expérience internet sur mesure. Avec son design inspiré par le gaming, Opera GX intègre des limiteurs de CPU, de RAM et de bande passante réseau, rendant le navigateur moins gourmand en ressources et laissant ainsi plus de puissance pour les jeux.

Opera GX ne cesse d’évoluer avec des mises à jour régulières, et la dernière en date apporte des avancées significatives en intelligence artificielle pour les utilisateurs sur Android, iOS et de bureau.

La mise à jour améliore les capacités de Aria, l’assistant IA d’Opera, en y ajoutant des fonctionnalités de génération et de compréhension d’images, d’entrée vocale, de résumés de chat, ainsi que des liens vers les sources d’information.

Aria peut désormais transformer des descriptions textuelles en images uniques grâce au modèle de génération d’images Imagen2 de Google. Cette fonctionnalité permet à Aria de comprendre les intentions de l’utilisateur pour générer une image à partir de simples prompts conversationnels.

Les utilisateurs peuvent aussi utiliser l’option « regenerate » pour demander à Aria de créer une nouvelle image s’ils ne sont pas satisfaits du résultat initial. Cependant, cette capacité est limitée à 30 images par jour et par utilisateur.

Lecture vocale et compréhension d’images dans Opera GX

Parmi les nouvelles fonctionnalités d’Aria, on retrouve la capacité de lire les réponses à haute voix en utilisant le modèle WaveNet de Google. De plus, Aria peut désormais comprendre les images : les utilisateurs peuvent télécharger une image et demander à Aria des informations à son sujet au cours de la conversation. Cela s’avère particulièrement utile pour identifier des objets par marque et modèle, mais Aria peut aussi résoudre des problèmes mathématiques et bien plus encore.

Ces nouvelles fonctionnalités font partie du programme expérimental AI Feature Drops d’Opera, déjà disponible dans la version développeur du navigateur Opera One. En apportant ces innovations à Opera GX, Opera s’assure que les gamers bénéficient des dernières avancées technologiques pour une expérience de navigation enrichie.