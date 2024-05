Acer lance le Swift 14 AI avec Snapdragon X Elite et performances élevées

Après une longue attente, Acer a dévoilé ce lundi l’arrivée imminente de son premier Copilot+ PC : le Swift 14 AI. Cette version Snapdragon de Qualcomm de l’un de ses ordinateurs portables populaires sera disponible en deux configurations, toutes deux prenant en charge les nouvelles fonctionnalités IA de Windows 11 telles que Recall, Cocreator et Live Captions.

Le Swift 14 AI se déclinera en deux principales configurations. La configuration de base embarquera le processeur Snapdragon X Elite à 12 cœurs (sans double boost), une unité de traitement neuronal (NPU) de 45 TOPS, jusqu’à 32 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To SSD M.2. Pour la configuration avancée, on va retrouver le processeur Snapdragon X Plus à 10 cœurs, une unité de traitement neuronal (NPU) à 45 TOPS, jusqu’à 32 Go de mémoire vive et un stockage jusqu’à 1 To SSD M.2.

Les deux modèles disposeront d’un écran IPS de 14,5 pouces (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une webcam IR 1440p.

Le Swift 14 AI représente le changement le plus significatif de la gamme Swift d’Acer depuis le renommage du Swift 5 en Swift 14 en 2023. (La même année, Acer a également renommé le Swift 3 en Swift Go). C’est pourquoi il existe actuellement plusieurs modèles Swift 14 dans la gamme d’Acer, y compris d’autres AI PC : le Swift X 14, le Swift Go 14 et le Swift Go 14 AMD. Le seul ordinateur portable non AI est le Swift 14 classique, car son CPU ne dispose pas de NPU comme les autres.

Parmi les autres fonctionnalités notables, on retrouve un port 3,5 mm, du Bluetooth 5.4, un port HDMI 1.4, deux ports USB-C (prenant en charge DisplayPort et la charge), deux ports USB-A pleine taille (USB 3.2 Gen 1) et du Wi-Fi 7.

Disponibilité et prix du Acer Swift 14 AI

Le Swift 14 AI est également doté d’un indicateur d’activité sur le pavé tactile qui s’allume lorsque le Copilot de Microsoft ou l’appareil lui-même est activé. Il est équipé d’une touche dédiée au Copilot AI et d’une autre touche dédiée aux options de gestion de l’appareil et des fonctionnalités AI via AcerSense. Espérons que Acer et Microsoft permettront aux utilisateurs de reconfigurer ces touches.

Le Acer Swift 14 AI sera disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en juin à partir de 1 499 €.