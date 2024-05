Microsoft Copilot+ PC : Tout ce qu’il faut savoir

Microsoft a passé l’année dernière à promouvoir son outil d’intelligence artificielle Copilot dans Windows, et l’entreprise prend aujourd’hui des mesures encore plus importantes. Microsoft annonce une nouvelle ère pour les ordinateurs portables, avec le lancement des « Copilot+ PC », une gamme d’ordinateurs équipés de matériel IA intégré et de fonctionnalités IA avancées dans tout le système d’exploitation.

Ce nouveau branding sera présent sur les laptops Windows dotés de processeurs neuronaux et de la prise en charge des modèles IA.

Microsoft a annoncé une nouvelle catégorie d’ordinateurs, appelés Copilot+ PC, en commençant par les ordinateurs portables utilisant le chipset Snapdragon X Elite de Qualcomm. La principale différence avec les Copilot+ PC est qu’ils remplissent les conditions matérielles requises pour exécuter les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Il s’agit en fait d’un label qui dit « ce PC peut faire toutes les choses cool en matière d’intelligence artificielle ».

Lors d’un événement au siège de Microsoft, le PDG Satya Nadella a dévoilé que tous les grands partenaires de Microsoft, tels que Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer et Asus, proposeront des Copilot+ PC. Microsoft ajoute également deux nouveaux modèles à sa gamme Surface.

Bien que Microsoft fasse une avancée significative en introduisant des puces Arm dans les ordinateurs portables Windows, Nadella a précisé que les ordinateurs portables équipés de puces Intel et AMD offriront également ces fonctionnalités AI.

Les capacités IA des Copilot+ PC

Les ordinateurs portables exécuteront plus de 40 modèles IA sous Windows 11 pour alimenter ces nouvelles fonctionnalités. L’assistant intelligence intégré de Microsoft, Copilot, prendra également en charge le modèle GPT-4o d’OpenAI, introduit la semaine dernière.

Yusuf Mehdi, le responsable de Windows chez Microsoft, a affirmé que les nouveaux ordinateurs portables seront « 58 % plus rapides » qu’un MacBook Air avec un processeur M3 et auront une autonomie de batterie « toute la journée ». Mehdi n’a pas précisé si cela concerne tous les ordinateurs portables Copilot+ PC ou seulement les modèles équipés de processeurs Arm de Qualcomm. Microsoft prévoit de vendre 50 millions d’ordinateurs portables sous la marque Copilot+ PC au cours de l’année prochaine.

Recall

L’une des premières fonctionnalités annoncées par le géant sur scène est la fonction Recall. Cette fonctionnalité était auparavant appelée AI Explore en interne. « Recall », qui utilise l’IA pour créer une mémoire photographique consultable de tout ce que vous avez fait et vu sur votre PC. Comme son nom l’indique, Recall peut vous aider à vous souvenir de choses que vous avez faites précédemment sur votre PC. Par exemple, demander à Recall de vous rappeler la discussion que vous avez eue hier soir avec l’un de vos amis sur Discord, etc.

Application Photos : Fonction super résolution

La nouvelle application Photos dotée d’une fonction Super Résolution sera bientôt disponible. Il semblerait que cette fonction soit exclusive aux Copilot+ PC. Grâce à elle, les utilisateurs pourront restaurer d’anciennes photos en haute qualité. En outre, Microsoft a également présenté un narrateur IA qui racontera ce qu’il y a dans les photos.

Cocreator : Créer en gardant le contrôle

Cocreator est une nouvelle fonctionnalité qui peut vous aider à créer quelque chose en toute simplicité. Vous pouvez lui demander de générer une image entière, tout en lui demandant de suivre ce que vous dessinez. De cette manière, le résultat final peut être beaucoup plus proche de ce que vous pensiez et ne pas dépendre entièrement de l’IA. Cocreator sera une exclusivité Copilot Plus PCs.

De même, la fonction Restyle permet de générer de nouvelles images stylisées à partir de vos photos existantes, sur la base d’un style prédéfini. L’image ainsi créée ressemblera à une toute nouvelle image.

Sous-titres en direct

Sous-titres en direct est une autre nouvelle fonctionnalité qui peut vous aider à traduire en temps réel le son qui passe par le microphone sur les Copilot+ PC. Microsoft affirme que cette fonction prend en charge les traductions en anglais de plus de 40 langues dans toutes les applications.

Windows Studio Effects

Windows Studio Effects devrait vous aider à vous mettre en valeur lors de réunions professionnelles. Parmi les fonctionnalités, citons l’éclairage de portrait, l’amélioration de la suppression du bruit, le flou d’arrière-plan et les filtres créatifs. Les utilisateurs pourront accéder à ces fonctionnalités dans les paramètres rapides des PC Copilot Plus.

Des applications créatives sous le nez

Microsoft a également fait la démonstration de quelques applications Adobe et a affirmé que les tâches dans ces applications s’exécutent presque deux fois plus vite qu’avec un MacBook M3. La disponibilité d’Adobe Photoshop, Lightroom, Firefly et Express dès la sortie de Copilot+ PC est sans conteste l’un des points forts de l’événement. Pour ceux qui se posent la question, il s’agit bien de versions ARM64 natives.

Le géant a également présenté DaVinci Resolve et montré comment le logiciel utilise le NPU au maximum et permet d’effectuer des montages colorimétriques rapides sur les vidéos sans ralentir le CPU et le GPU.

Copilot avec GPT-4o

Copilot sur les Copilot+ PC est livré avec le dernier modèle d’Open AI, GPT-4o. Tout ce que vous devez savoir, c’est que GPT-4o sur les Copilot+ PC sera plus rapide, plus puissant et plus personnel. Les conversations seront plus naturelles.

Spécifications techniques et disponibilité

Les Copilot+ PC devront répondre à certaines exigences techniques pour garantir les performances promises par Microsoft. Ils devront être équipés d’un SSD de 256 Go minimum, d’un processeur neuronal intégré et de 16 Go de RAM, soit le double de ce que propose le MacBook Air en configuration de base. Les modèles équipés de puces Arm de Qualcomm offrent une autonomie de batterie allant jusqu’à 15 heures de navigation Web.

Microsoft présente ces appareils comme le début d’une nouvelle ère pour les ordinateurs portables Windows. Le passage aux puces Arm, que Microsoft a tenté sans succès de réaliser dans le passé, pourrait améliorer considérablement l’autonomie des ordinateurs portables Windows. Les nouvelles fonctionnalités IA sont conçues pour fonctionner sur divers matériels de processeur, représentant deux paris audacieux sur du matériel et des logiciels non éprouvés, mais avec un potentiel de transformation significatif s’ils fonctionnent.

« Nous avons l’opportunité de réimaginer la plateforme qui alimente notre travail et notre passion… sur une nouvelle catégorie de PC », a déclaré Mehdi lors de l’événement.

Les premiers Copilot+ PC seront lancés le 18 juin et utiliseront des processeurs Qualcomm. Les modèles équipés de processeurs Intel et AMD seront disponibles à une date ultérieure.

La configuration matérielle minimale requise pour Windows 11 reste inchangée, et l’on ne sait pas encore si Windows 12 augmentera la configuration de base. De précédentes rumeurs faisaient état d’une sortie de Windows 12 en 2024, mais le bouleversement de l’IA pourrait avoir modifié ces plans.