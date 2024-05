Accueil » Microsoft annonce la mise à jour Windows 11 24H2 avec l’IA et d’autres nouveautés

Microsoft annonce la mise à jour Windows 11 24H2 avec l’IA et d’autres nouveautés

Microsoft prévoit de lancer la prochaine grande mise à jour de Windows 11, la version Windows 11 24H2, au cours de la seconde moitié de l’année.

Cette mise à jour apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle, notamment pour les utilisateurs de Copilot+ PC équipés d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable de fournir au moins 40 TOPS de performance IA.

Même sans un nouveau PC, les utilisateurs bénéficieront de plusieurs nouvelles fonctionnalités dès le déploiement de Windows 11 24H2. Microsoft a déjà rendu ces fonctionnalités disponibles pour les membres du programme Windows Insider par la première build de la version 24H2 dans le canal Release Preview.

Principales nouveautés de la build Windows 11 24H2

Support des fonds d’écran HDR

La mise à jour 24H2 introduit la prise en charge des fonds d’écran HDR, permettant d’utiliser des images JXR comme arrière-plan. Pour les utilisateurs ayant plusieurs moniteurs, Windows 11 ajustera le fond d’écran de manière indépendante pour chaque écran, garantissant une expérience visuelle optimisée.

Mode économie d’énergie

Le nouveau mode Économie d’énergie dans Windows 11 24H2 limite certaines activités en arrière-plan pour réduire la consommation d’énergie, ce qui prolonge l’autonomie des ordinateurs portables et réduit la consommation des PC de bureau. Ce mode est également applicable aux PC de bureau, réduisant la consommation d’énergie des configurations gaming.

Commande sudo pour Windows

Windows 11 24H2 inclut une commande sudo intégrée, destinée aux développeurs. Cette fonctionnalité permet d’exécuter des outils en mode élevé directement à partir d’une session console non élevée. La commande sudo peut être configurée en trois modes : une nouvelle fenêtre, avec entrée désactivée, et en ligne (inline), ce dernier mode étant le plus similaire au sudo de Linux.

Support des archives. 7z et TAR

L’explorateur de fichiers de Windows 11 prend désormais en charge la création et l’ouverture des archives. 7z et TAR, simplifiant ainsi la gestion des fichiers compressés.

Amélioration des connexions Bluetooth

La mise à jour améliore les connexions pour les appareils audio Bluetooth Low Energy, offrant une meilleure qualité audio et une connexion plus stable.

Fonctionnalité Voice Clarity

La mise à jour inclut également Voice Clarity, une fonctionnalité d’amélioration de la clarté vocale alimentée par l’IA. Contrairement aux versions précédentes, cette fonction n’est plus limitée aux appareils équipés de puces NPU (Neural Processing Unit). Voice Clarity élimine les bruits de fond lors des appels ou des enregistrements audio.

Assistant Copilot amélioré

L’application d’assistance IA de Microsoft, Copilot, sera épinglée par défaut dans la barre des tâches avec la version 24H2. Les utilisateurs pourront la traiter comme n’importe quelle application, avec la possibilité de redimensionner, déplacer ou utiliser les dispositions d’ancrage des fenêtres.

Fonctionnalités IA et Copilot+

Toutes les nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, dévoilées récemment par Microsoft, sont également incluses dans cette mise à jour. Cependant, pour les utiliser, il vous faudra un nouveau Copilot+ PC, qui sera disponible à partir du 18 juin.

Disponibilité

Les membres du programme Windows Insider sur le canal Release Preview peuvent dès à présent effectuer une mise à niveau ou une installation propre. La version stable sera déployée dans les mois à venir pour tous les utilisateurs n’ayant pas rejoint le programme de test bêta de Windows.