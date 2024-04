Accueil » Les puces Snapdragon X Plus et Elite de Qualcomm veulent révolutionner les portables Windows

Les premiers ordinateurs portables Windows équipés de processeurs Snapdragon X de Qualcomm devraient être lancés mi -2024 et Qualcomm a fait de grandes promesses quant au type de performances que l’on peut attendre de ces systèmes. Mais jusqu’à présent, l’entreprise est restée relativement discrète sur les puces spécifiques qui seront mises à la disposition des fabricants de PC.

Aujourd’hui, Qualcomm a révélé les spécifications des trois premiers membres de la gamme de puces Snapdragon X Elite, et la société a également présenté la puce Snapdragon X Plus, qui n’avait pas encore été annoncée (mais dont la rumeur circulait), pour les systèmes un peu moins chers et moins performants.

Tous les processeurs sont des puces de 4 nm qui combinent les nouveaux cœurs de processeur Oryon de la société avec un GPU et une unité de traitement neuronal (NPU) très performants.

Le Snapdragon X Plus possède 10 cœurs Oryon et supporte des vitesses multithread jusqu’à 3,4 GHz, tandis que les puces Snapdragon X Elite sont des processeurs à 12 cœurs. Deux des puces Elite atteignent également 3,4 GHz en performances multithread, tandis que le membre le plus puissant de la famille peut atteindre des vitesses de 3,8 GHz. Les deux puces Elite les plus puissantes sont également dotées d’une fonction « Dual Core Boost » qui permet à deux des cœurs d’atteindre des vitesses encore plus élevées. Cela ressemble à la version Qualcomm de la technologie Turbot Boost d’Intel.

Toutes les puces sont dotées d’une mémoire cache totale de 42 Mo, d’un NPU 45 TOPS pour des performances d’IA accélérées par le matériel et d’un GPU Adreno qui, selon Qualcomm, est suffisamment rapide pour prendre en charge de nombreux jeux Windows PC à des vitesses quasi natives, même s’ils n’ont pas été compilés pour l’architecture ARM et qu’ils doivent être exécutés par une couche d’émulation.

Snapdragon X Plus et X Elite : uniquement des cœurs à haute performance

Contrairement aux dernières puces d’Apple, d’Intel et d’AMD, ces nouveaux processeurs Snapdragon X ne sont pas dotés d’une architecture hybride avec un mélange de cœurs de processeurs de performance et d’efficacité. Au lieu de cela, ils n’ont que des cœurs à haute performance.

Qualcomm affirme que ses cœurs de CPU Oryon basés sur l’architecture ARM offrent des performances par Watt suffisamment élevées pour rivaliser avec les dernières puces de ses concurrents. L’entreprise a d’ailleurs partagé quelques benchmarks sélectionnés qui semblent confirmer cette affirmation, du moins dans certaines circonstances, mais nous devrons probablement attendre des évaluations indépendantes pour voir si ces benchmarks synthétiques sont représentatifs des performances dans le monde réel.

Qualcomm affirme que le Snapdragon X Plus est 10 % plus rapide que le M3 d’Apple en termes de performances multithread et 37 % plus rapide que le Core Ultra 7 155H d’Intel. Le chipset prend également en charge la mémoire vive à grande vitesse avec une bande passante de 135 Go/s et jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5x.

Alors que Windows on ARM existe depuis près de 10 ans, la plupart des PC Windows équipés de puces Snapdragon de Qualcomm qui ont été livrées jusqu’à présent ont eu des difficultés avec les applications qui n’étaient pas compilées pour fonctionner nativement sur ARM.

De réels avantages pour les utilisateurs

Qualcomm affirme que ce problème ne se pose plus avec ses dernières puces. Il est probablement préférable de ne pas se prononcer avant que les appareils ne commencent à être livrés, mais Apple a clairement montré qu’il est possible pour les puces ARM d’être plus performantes que les processeurs x86_64 dans les bonnes conditions. Reste à savoir si ces conditions incluent le fait de « fonctionner sous Windows 11“. Certains restent sceptiques.

Mais il y a au moins de bonnes raisons de croire que les PC équipés des nouvelles puces de Qualcomm offriront certains avantages, notamment une longue durée de vie de la batterie, la prise en charge de conceptions fines, légères et peut-être même sans ventilateur, ainsi que l’une des NPU les plus rapides actuellement disponibles pour les PC grand public, ce qui pourrait s’avérer utile.

Le lancement du Snapdragon X Plus de Qualcomm montre clairement que l’entreprise reflète son approche du marché des processeurs pour smartphones. Tout comme elle répond à différents budgets avec ses chipsets pour smartphones, Qualcomm vise à fournir des options aux fabricants d’ordinateurs portables, et à les préparer juste à temps pour le lancement.