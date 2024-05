HP révolutionne sa gamme avec les nouveaux OmniBook X AI et EliteBook Ultra AI

L’achat d’un ordinateur portable chez un fabricant majeur comme HP peut être frustrant, principalement à cause de la multitude d’options disponibles. HP et d’autres fabricants proposent cette diversité pour offrir du choix, mais cela peut devenir déroutant pour ceux qui ne font pas la différence entre la RAM et le stockage. C’est pourquoi HP profite de l’essor de l’IA et des nouveaux processeurs Windows sur Arm pour réorganiser sa gamme de produits.

Exit les Envys, Pavilions et Dragonflies. À leur place, on retrouve les OmniBook, destinés aux consommateurs, et les EliteBook et ProBook, orientés vers les professionnels. L’objectif est de simplifier l’offre pour ceux qui veulent simplement acheter un ordinateur portable.

Une nouvelle génération d’ordinateurs portables IA

Les nouveaux « Copilot+ PC » de HP sont les OmniBook X AI et EliteBook Ultra AI. Ces modèles disposent de processeurs Snapdragon X Elite à 12 cœurs de Qualcomm, capables de réaliser 45 billions d’opérations par seconde (TOPS), grâce à une unité de traitement neuronal (NPU). Cette performance justifie leur appellation « AI ».

Pierre-Antoine Robineau et Cory McElroy, vice-présidents des portefeuilles consommateurs et commerciaux de HP, expliquent que l’intérêt de ces nouveaux laptops réside principalement dans leur capacité à anticiper les besoins futurs. Actuellement, ils sont particulièrement utiles pour ceux qui utilisent des flux de travail basés sur l’IA, notamment pour la traduction et l’accessibilité.

Parmi les fonctionnalités IA proposées, on retrouve une fenêtre d’accès direct à ChatGPT-3.5 depuis le logiciel AI Companion de HP. Ce logiciel optimise également les performances de l’ordinateur grâce à l’IA, un concept analogue à la technologie DLSS de Nvidia. De plus, l’application Poly Camera Pro offre des contrôles avancés pour les webcams, tels que les arrière-plans floutés, les filtres et l’auto-cadrage. Ces fonctionnalités sont compatibles avec toutes les webcams et les principales applications de visioconférence, dont Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

Les OmniBook X AI et EliteBook Ultra AI sont des modèles haut de gamme avec une épaisseur de seulement 1,4 cm à leur point le plus fin et un poids de 1,35 kg. Ils disposent de cache-webcam intégrés et de 16 Go de RAM en standard, avec un écran tactile de 14 pouces en résolution 2240 x 1400. Le OmniBook X AI peut être configuré jusqu’à 32 Go de RAM, tandis que le EliteBook atteint un maximum de 16 Go.

Le OmniBook X AI sera disponible à partir de 1 199,99 dollars

HP compare ses nouveaux modèles au MacBook Pro avec processeur M3, affirmant qu’ils sont environ 17 % plus rapides. Ces laptops utilisent de petits ventilateurs pour refroidir leurs processeurs Arm, contrairement au MacBook Air qui utilise un refroidissement passif. En termes d’autonomie, HP annonce jusqu’à 22 heures de lecture vidéo sur Netflix et 20 jours en veille.

Le OmniBook X AI sera disponible à partir de 1 199,99 dollars avec 1 To de stockage et sera expédié à partir du 18 juin. Le EliteBook Ultra AI débutera à 1 699,99 dollars avec les mêmes conditions d’expédition.

Il reste encore des questions à éclaircir concernant ces nouveaux ordinateurs portables de HP, Qualcomm et Microsoft. Sont-ils vraiment à la hauteur de ce que propose Apple ? L’appellation « AI PC » aura-t-elle un impact sur les consommateurs ? Nous en saurons plus lors de la sortie de ces modèles et des premiers tests.