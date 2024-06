Accueil » Pour la première fois, le C++ est plus populaire que le C

Pour la première fois, le C++ est plus populaire que le C

L’indice TIOBE de juin 2024 est sorti et son titre est quelque peu surprenant : le langage de programmation C++ vient de dépasser le C pour la première fois en 39 ans d’histoire. Plus bas dans le classement, Go et Rust ont atteint leur meilleure position, respectivement 7e et 17e.

Je l’ai déjà dit, mais cela vaut la peine de le répéter, l’indice TIOBE doit être considéré comme un indicateur intéressant de la popularité des langages de programmation plutôt que comme quelque chose de définitif ou d’absolu. Il correspond dans une certaine mesure aux tendances du paysage du développement logiciel, mais son rapport bruit/signal tend à être écrasant.

Le C++ a commencé sa vie comme une extension du C, en ajoutant des fonctionnalités de haut niveau et orientées objet, ce qui manquait traditionnellement au C. Malgré ses avantages, le C++ a joué les seconds rôles par rapport au C, ce dernier étant préféré par de nombreuses organisations pour ses performances et sa puissance de bas niveau.

Selon TIOBE, le C++ aura finalement dépassé le C en juin 2024.

C++ est le nouveau numéro 2 de l’indice TIOBE. À l’origine, surnommé la version améliorée et orientée objet de C, il a fallu 39 ans à C++ pour battre la popularité de C. Le C++ n’a jamais été aussi haut dans l’indice TIOBE, alors que le C n’a jamais été aussi bas. Le C++ a commencé une nouvelle vie à partir de 2011 avec ses mises à jour régulières tous les trois ans. Bien que la plupart des compilateurs et des ingénieurs ne puissent pas suivre ce rythme, l’évolution du langage est considérée comme un succès. Les principaux atouts du C++ sont ses performances et son évolutivité. Son inconvénient est la multiplicité des façons de faire les choses, c’est-à-dire la richesse de son idiome, due à sa longue histoire et à son souci de rétrocompatibilité. Le C++ est très utilisé dans les systèmes embarqués, le développement de jeux et les logiciels de négociation financière, pour ne citer que quelques domaines.

Il reste à voir si ce changement de classement est permanent ou s’il s’agit simplement d’une anomalie statistique temporaire. Cependant, alors que le C et le C++ montrent tous deux un déclin d’une année sur l’autre, le changement du C depuis juin dernier est de -3,14 % alors que le C++ n’est que de -1,33 %.

Le C++ attire beaucoup, mais il n’est pas le seul

Tiobe souligne que les principaux atouts du C++ sont ses performances et son évolutivité et que son inconvénient réside dans ses nombreuses façons de faire les choses, c’est-à-dire son riche idiome de fonctionnalités, qui est dû à sa longue histoire et à son objectif de rétrocompatibilité.

Alors que Go est revendu dans le Top 10 du classement Tiobe pour la 3e fois de son histoire en début d’année, occupant la 8e place, il a maintenant fait mieux. On le retrouve à la 7e place, ce qui représente 7 places de plus qu’en juin 2023, lorsqu’il était à la 14e place. Concernant PHP, ce dernier a connu une chute spectaculaire, tombant à la 15e place après une légère reprise, et c’est maintenant Rust qui est sur le point de dépasser PHP.