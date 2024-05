Dell Lance le XPS 13 et quatre autres modèles avec un Snapdragon X Elite

Ce lundi, Dell a annoncé la sortie de cinq nouveaux ordinateurs portables configurés avec des processeurs Qualcomm : le XPS 13 (9345), le Inspiron 14, le Inspiron 14 Plus, le Latitude 7455 et le Latitude 5455. Cette gamme est la plus large annoncée à ce jour par un fabricant.

XPS 13: Puissance et polyvalence

Le Dell XPS 13, un ordinateur portable mince et léger haut de gamme qui existe depuis plus de 10 ans, a récemment subi une refonte majeure et controversée. Dell persiste avec ce nouveau design, car le premier XPS 13 équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon X ressemble presque identiquement aux modèles avec puces Intel Meteor Lake lancés plus tôt cette année.

Comme les modèles Intel, le nouveau Dell XPS 13 (9345) pèse 1,18 kg et mesure moins de 1,52 cm d’épaisseur, tout en arborant un écran de 13,4 pouces et une batterie de 55 Wh. Il est disponible en précommande à partir de 1 299 dollars.

Le modèle de base est équipé d’un processeur Snapdragon X Elite 12 cœurs (X1E-80-100) avec des vitesses de CPU allant jusqu’à 3,4 GHz, des vitesses de boost à double cœur atteignant 4 GHz, des graphiques intégrés Adreno offrant jusqu’à 3,8 TFLOPS de performance GPU et un NPU de 45 TOPS pour le traitement de l’IA sur l’appareil.

Les caractéristiques de cette configuration d’entrée de gamme incluent un écran IPS LCD non tactile de 1 920 x 1 200 pixels à 120 Hz, 16 Go de mémoire LPDDR5x-7467 à double canal et un SSD PCIe 4.0 de 512 Go.

Options haut de gamme et versions chinoises

Dell propose également des configurations plus onéreuses avec jusqu’à 64 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage et des écrans tactiles LCD de 2560 x 1600 pixels à 120 Hz ou des écrans OLED non tactiles de 2 880 x 1 800 pixels à 60 Hz. Une version moins chère pour les clients chinois avec un processeur Snapdragon X1 Plus à 10 cœurs (X1P-64-100) est également prévue.

L’ordinateur portable a un châssis en aluminium CNC avec un ensemble très limité de ports : un port USB4 Type-C de chaque côté. Chacun de ces ports peut être utilisé pour charger l’ordinateur portable, connecter des périphériques à haute vitesse ou brancher un écran externe grâce à la prise en charge du mode Alt DisplayPort 2.1.

Cependant, un dock peut être nécessaire si vous souhaitez brancher deux ou plusieurs périphériques tout en chargeant l’ordinateur portable en même temps.

Caractéristiques supplémentaires

Le XPS 13 est équipé d’une webcam 1080p avec une caméra IR compatible avec Windows Hello, de quatre haut-parleurs, de deux microphones et d’un audio Dolby Atmos.

La zone du clavier est peut-être la partie la plus controversée du nouveau design de l’ordinateur portable XPS. Les touches de Dell sont plates et larges, avec peu d’espace entre elles. Il y a une rangée de touches tactiles capacitives au-dessus du clavier à l’emplacement habituel des touches Fn. Ces touches capacitives peuvent alterner entre les fonctions F1 — F12 ou d’autres fonctions comme le volume et la luminosité selon le contexte. Cependant, ces touches ne peuvent pas être ressenties puisqu’elles ne bougent pas lorsque vous les pressez, et elles peuvent ne pas être toujours visibles car elles ne s’allument que lorsque vous les utilisez.

Dell utilise également un capteur de lumière ambiante pour contrôler la luminosité du rétroéclairage du clavier. Les utilisateurs peuvent allumer ou éteindre le rétroéclairage, mais ils ne peuvent pas ajuster manuellement la luminosité.

Latitude 7455 : Flexibilité et connectivité

Le Dell Latitude 7455 sera également disponible avec les processeurs Snapdragon X Elite et X Plus. Il supporte jusqu’à 32 Go de mémoire et jusqu’à 1 To de stockage SSD M. 2 2230. Il est équipé de nombreux ports :

Deux USB4 Type-C

Un USB-A 3.2 Gen 1

MicroSD

Prise audio

Webcam Windows Hello

Capteur d’empreintes digitales optionnel et plateau de carte uSIM externe optionnel pour la connectivité 5G

Il propose un seul choix d’écran, un écran tactile IPS de 14 pouces avec une résolution de 2 650 x 1 600 pixels. Les deux configurations du Latitude 7455 pèsent 1,44 kg et mesurent 1,7 cm d’épaisseur.

Inspiron 14 Plus : Performance et élégance

L’Inspiron 14 Plus (7441) sera uniquement disponible avec un processeur Snapdragon X Plus 10 cœurs, 16 Go de mémoire, et des options de stockage SSD M.2 de 512 Go ou 1 To. Il dispose d’un seul écran : un écran IPS non-tactile de 14 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, accompagné d’une webcam Windows Hello 1080p. Les ports incluent :

Deux USB4 Type-C

Un USB-A 3.2

Un lecteur de carte microSD

Une prise casque

Il pèse environ 1,44 kg, selon la configuration, et mesure 1,47 cm d’épaisseur.