Google Messages bientôt sécurisé pour les échanges RCS entre Android et iOS

Un changement récent et subtil dans Google Messages a suscité beaucoup d’intérêt : l’indicateur « Non chiffré » a disparu des conversations Rich Communication Services (RCS) envoyées aux iPhone Apple. Cette modification suggère que le chiffrement de bout en bout (E2EE) pourrait bientôt être disponible pour les échanges entre appareils Android et iOS.

Auparavant, les conversations RCS entre Android et iOS affichaient le logo « Non chiffré », signalant l’absence de cette fonctionnalité de sécurité essentielle.

L’une des promesses majeures de Google Messages utilisant le RCS est le chiffrement de bout en bout, une fonctionnalité de sécurité qui garantit la confidentialité et la sûreté des conversations. Cette mise à jour, bien que petite, pourrait représenter une amélioration significative pour les utilisateurs, leur offrant une tranquillité d’esprit quant à la sécurité de leurs discussions.

Pour l’instant, cette modification est limitée à la version bêta de Google Messages, mais elle marque un début prometteur pour une expérience plus sécurisée entre les utilisateurs Android et iOS. Les utilisateurs peuvent espérer bénéficier bientôt de fonctionnalités de confidentialité améliorées, éliminant ainsi les préoccupations liées aux conversations non sécurisées.

Google et le profil universel RCS d’Apple pour Google Messages

Google utilise actuellement sa propre technologie E2EE pour l’expérience RCS entre appareils Android, mais cela pourrait bientôt évoluer. Apple envisage d’ajouter l’E2EE au RCS Universal Profile, ce qui pourrait inciter Google à adopter ce standard pour mieux supporter le chiffrement cross-plateforme.

Pendant des années, la distinction entre les bulles bleues et vertes sur iMessage a été source de controverse, symbolisant le fait que l’utilisateur ne possédait pas d’iPhone. Apple s’appuie sur les SMS et MMS, tandis que Google critique cette approche. Cependant, après des pressions et des accusations de pratiques anticoncurrentielles contre Apple, l’entreprise a annoncé qu’elle adopterait le RCS pour remplacer les SMS et MMS.

Bien que Apple ait choisi de collaborer avec la GSM Association au lieu de Google, les deux géants technologiques semblent finalement se diriger vers un terrain d’entente. Le RCS devrait être disponible sur iOS 18 entre fin 2024 et début 2025. En préparation, Google Messages a retiré l’indicateur « Non chiffré », indiquant que l’E2EE pourrait arriver en même temps que l’adoption du RCS par Apple.