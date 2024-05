Nouveau Surface Laptop : Microsoft dévoile un concurrent de taille pour le MacBook

Microsoft a levé le voile sur le nouveau Surface Laptop, un ordinateur portable grand public équipé de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite ou Plus, rivalisant directement avec les puissants et efficaces MacBook d’Apple.

Disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 1 199 euros (13,8 pouces) ou 1 549 euros (15 pouces), il sera expédié à partir du 18 juin.

Le Surface Laptop se décline en plusieurs configurations, avec un minimum de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD avec la puce Snapdragon X Plus. Le stockage peut être étendu jusqu’à 1 To SSD et 32 Go de RAM (ou 64 Go en précommande exclusive) sur les versions 13,8 pouces et 15 pouces équipées de la puce Elite. Chaque modèle est doté d’un GPU Qualcomm Adreno. L’ordinateur portable est disponible en quatre coloris : noir, platine, dune et saphir, bien que seul le platine soit disponible pour les modèles de base de 256 Go pour les deux tailles d’écran.

Selon la taille choisie, le Surface Laptop dispose d’un écran tactile de 2 304 x 1 536 points (13,8 pouces) ou 2 496 x 1 664 points (15 pouces), avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz et support Dolby Vision IQ. Microsoft a mis à jour l’écran pour ce modèle, réduisant les bordures et ajoutant des coins arrondis. Les deux tailles sont équipées de deux ports USB-C, d’un port USB-A 3.1 et d’une caméra 1080p. Ils disposent également de prises casque 3,5 mm et peuvent être rechargés rapidement avec une alimentation de 65 watts pour le modèle de 15 pouces et 39 watts pour celui de 13,8 pouces.

Le modèle de 13,8 pouces pèse 1,34 kg et mesure 30,1 cm x 22 cm x 1,75 cm, tandis que le modèle de 15 pouces pèse 1,66 kg et mesure 32,9 cm x 23,9 cm x 1,83 cm.

Des performances et une autonomie remarquables pour le Surface Laptop

Microsoft affirme que le nouveau Surface Laptop est « 80 % plus rapide que notre précédente génération » et offre « jusqu’à 22 heures de lecture vidéo locale ». Il est équipé d’un pavé tactile haptique, analogue à celui des MacBook d’Apple, et peut supporter trois moniteurs 4K en plus de son propre écran.

Surnommé « Copilot+ PC », le Surface Laptop intègre une unité de traitement neural pour alimenter les fonctionnalités d’IA de Windows 11, telles que Recall, qui permet de rechercher des informations dans des applications, des documents et des dossiers à l’aide de Copilot. Microsoft a également mis en avant des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel lors des appels vidéo, démontrant la traduction simultanée de trois langues. Seuls les « Copilot+ PC » peuvent gérer de telles fonctionnalités.

Microsoft affirme que ces machines bénéficieront des fonctionnalités d’IA de Windows avant leurs homologues Intel. Reste à voir si ces ordinateurs pourront égaler ou surpasser les puces personnalisées d’Apple, mais en termes d’autonomie, ils devraient surpasser leurs homologues Intel Core Ultra.