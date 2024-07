Accueil » Enquête sur Nvidia : La France et l’UE examinent les pratiques du géant des GPU

Enquête sur Nvidia : La France et l’UE examinent les pratiques du géant des GPU

Enquête sur Nvidia : La France et l’UE examinent les pratiques du géant des GPU

Nvidia est peut-être sur le point de voir sa domination sur le marché de l’IA remise en cause, la France étant apparemment sur le point de porter plainte pour infraction à la législation sur les ententes et les abus de position dominante.

Nvidia n’est pas seulement le principal fabricant de GPU, c’est aussi l’entreprise sur laquelle la quasi-totalité de l’industrie technologique s’appuie pour alimenter ses modèles d’IA.

Selon Reuters, ce succès s’est accompagné d’une nouvelle surveillance réglementaire, la France s’apprêtant à porter plainte pour infraction à la législation antitrust contre NVIDIA. Ce rapport fait suite à la descente de l’autorité de la concurrence du pays dans les bureaux de Nvidia en septembre dernier.

Le média rapporte que l’organisme de surveillance français a publié un rapport la semaine dernière qui citait un certain nombre de préoccupations concernant l’industrie de l’IA en général, notamment la position dominante de CUDA de Nvidia, ainsi que les investissements de Nvidia dans les fournisseurs de services d’IA dans le cloud.

Alors que la Commission européenne a lancé un examen préliminaire de Nvidia, il semble qu’elle attende que l’affaire française se déroule avant d’étendre son enquête.

Alors que les accusations spécifiques que les régulateurs français porteront contre Nvidia demeurent incertaines, un récent rapport de l’organisme de surveillance de la concurrence du pays a désigné Nvidia comme une préoccupation potentielle. L’Autorité de la concurrence a identifié plusieurs risques, notamment la fixation des prix, les restrictions de production, les conditions contractuelles déloyales et les comportements discriminatoires. L’organisme de surveillance a également exprimé son inquiétude quant à la dépendance du secteur à l’égard du logiciel de programmation de puces CUDA de Nvidia, qui est entièrement compatible avec les GPU indispensables à l’accélération des calculs. En outre, les investissements de Nvidia dans des fournisseurs de services sur le cloud axés sur l’IA, tels que CoreWeave, ont soulevé d’autres signaux d’alarme.

Cela peut-il ébranler le géant Nvidia ?

Ces observations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête plus large sur le paysage concurrentiel des entreprises d’IA générative en France. Le rapport a exploré des questions telles que l’accès à l’infrastructure de calcul, aux données et aux talents et a proposé des recommandations pour les prochaines étapes de l’enquête.

Le mois dernier, Nvidia est brièvement devenue l’entreprise la plus précieuse au monde, atteignant une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars. L’ascension fulgurante de l’entreprise s’explique par sa position dominante sur le marché des puces d’IA avancées. Autrefois principalement connue pour ses unités de traitement graphique (GPU) hautes performances destinées aux jeux, Nvidia a exploité ses atouts technologiques pour se lancer dans la course à l’IA.

La prochaine décision du régulateur français pourrait avoir un effet domino sur les réactions nationales et européennes.