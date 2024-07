Proton Docs : Une alternative sécurisée à Google Docs pour la confidentialité

Proton s’est concentré sur la création d’une suite d’applications et de services autour de son concept principal : la protection de la vie privée et la sécurité. Aujourd’hui, dites adieu à l’époque où vous deviez choisir entre la confidentialité et la productivité en ligne : un outil de documents chiffrés vient enfin d’arriver sur Proton Drive.

Proton Docs ressemble beaucoup à Google Docs : pages blanches, barre d’outils de formatage en haut, indicateurs en direct montrant qui est dans le document avec leur nom attaché à un curseur, tout y est. Cela n’est pas particulièrement surprenant pour plusieurs raisons.

Premièrement, Google Docs est extrêmement populaire et il n’existe que peu de façons de concevoir un éditeur de documents. Deuxièmement, Proton Docs a été créé en grande partie pour offrir toutes les fonctionnalités intéressantes de Google Docs — sans Google dans le lot.

« Dans un monde où les grandes entreprises technologiques violent constamment la vie privée et traitent mal les données, Docs offre une solution transparente et fiable pour l’édition de documents et la collaboration », a déclaré Anant Vijay Singh, chef de produit pour Proton Drive. « Nos utilisateurs peuvent créer et partager des documents en toute confiance, tout en sachant que leurs informations sont protégées ».

Comment fonctionne Proton Docs ?

Proton Docs est lancé aujourd’hui au sein de Proton Drive, en tant que dernière application de la suite d’outils de travail axés sur la confidentialité de Proton. La société, qui a débuté comme client de messagerie, inclut désormais un calendrier, un système de stockage de fichiers, un gestionnaire de mots de passe, et plus encore. Ajouter Docs à l’écosystème est logique pour Proton alors qu’elle essaie de concurrencer Microsoft Office et Google Workspace. Cette évolution était clairement attendue depuis l’acquisition de Standard Notes par Proton en avril. Standard Notes ne disparaît pas pour autant, indique le responsable des relations publiques de Proton — Docs emprunte simplement certaines fonctionnalités.

La première version de Proton Docs semble offrir la plupart des fonctionnalités attendues dans un éditeur de documents : options de texte enrichi, édition collaborative en temps réel et support multimédia.

Pour l’instant, il est uniquement disponible sur le Web et optimisé pour les ordinateurs de bureau, bien que la société indique qu’il sera éventuellement accessible sur d’autres plateformes. « Tout ce que Google propose est sur notre feuille de route », précise la société.

Le chiffrement comme point d’orgue

Étant donné que c’est un produit de Proton, la sécurité est primordiale : la société affirme que chaque document, frappe au clavier, et même mouvement de curseur est chiffré de bout en bout en temps réel. Proton promet depuis longtemps de ne jamais vendre ou utiliser vos données utilisateur, ce qui pourrait séduire de plus en plus de personnes à une époque où de nombreuses questions se posent sur l’utilisation de vos documents et informations pour former des modèles d’IA.

Proton n’est qu’une des nombreuses entreprises essayant d’offrir des alternatives axées sur la confidentialité à Google et Microsoft, et jusqu’à présent, aucune n’a réussi à ébranler la domination de ces entreprises. Mais les produits de Proton se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années, et elle se rapproche de plus en plus de l’offre complète dont certains utilisateurs pourraient avoir besoin pour effectuer la transition.

En attendant, les utilisateurs de Proton, qu’ils soient gratuits ou payants, peuvent commencer à utiliser l’outil Docs sur le Web. Cependant, n’oubliez pas que vous devrez passer à un abonnement premium si les 5 Go de stockage ne suffisent pas à vos besoins.