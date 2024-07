Notion lance Notion Sites : Créez des sites Web complets facilement

L’outil numérique plébiscité pour la prise de notes, le brainstorming et le partage de connaissances en entreprise, Notion offre désormais une fonctionnalité pour faciliter la création de sites Web publics.

Cette semaine, l’entreprise a dévoilé Notion Sites, une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer des sites avec leurs propres noms de domaine, de personnaliser la navigation et les options de recherche, de spécifier les métadonnées pour les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, et de connecter des comptes Google Analytics pour suivre l’utilisation du site. Jusqu’à présent, les utilisateurs pouvaient déjà rendre leur contenu public sur Notion en utilisant les mêmes outils d’édition que pour les documents personnels ou d’entreprise. Cependant, ces nouvelles fonctionnalités rendent Notion plus attrayant pour la création de sites Web comparables à ceux conçus avec des outils traditionnels.

« Nous y avons vu l’opportunité de rendre la création et la publication d’un site Web plus rapide et plus accessible pour tout le monde, afin que toutes les idées, petites et grandes, puissent prendre vie », explique Notion.

Cette nouvelle fonctionnalité facilitera la publication de contenu pour les entreprises et les particuliers sans avoir à utiliser un système de gestion de contenu (CMS) complet ou à dépendre d’un support technique pour mettre à jour le contenu Web. De nombreux utilisateurs éditent déjà du contenu Web sur Notion, puis le copient et le collent dans un CMS ou une autre plateforme pour la publication. Les créateurs de Notion Sites pourront utiliser les fonctionnalités ordinaires de Notion, y compris une variété de thèmes spécialisés et l’IA générative pour aider à rédiger du contenu, et intégrer divers contenus Web comme des publications sur les réseaux sociaux, des PDF, des cartes interactives et des vidéos. Lorsqu’ils sont prêts à publier, ils peuvent simplement cliquer sur un bouton pour mettre la page en ligne ou la mettre à jour.

Les utilisateurs ne pourront généralement pas éditer directement le HTML et le JavaScript, et Piccolella reconnaît que la plateforme manque de certaines fonctionnalités présentes dans les outils CMS plus avancés. Mais pour de nombreux clients et besoins de contenu, il estime que l’outil sera suffisant pour publier rapidement et facilement des sites professionnels, que ce soit pour des blogs d’entreprise, des tableaux d’affichage de postes, des sites de documentation produit, des CV personnels ou des recommandations de restaurants.

Notion Sites est accessible pour tous

Tous les utilisateurs de Notion, quel que soit leur plan, pourront publier du contenu Web, mais certaines options de personnalisation détaillées ne seront disponibles que pour les utilisateurs des plans payants. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser un domaine personnalisé pourront publier sur un sous-domaine Notion choisi, analogue à d’autres sites de blogging, les utilisateurs payants ayant accès à plusieurs sous-domaines pour créer différents sites.

En plus des fonctionnalités d’IA, Notion a récemment ajouté d’autres outils comme une application de calendrier sophistiquée et des outils améliorés pour organiser et rechercher des documents, bénéfiques pour les utilisateurs d’entreprise, alors qu’il rivalise avec les suites bureautiques traditionnelles de Google et Microsoft et, désormais, avec d’autres outils de création de sites Web.