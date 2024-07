Threads de Meta : 175 millions d’utilisateurs en un an, une croissance continue

La version « plus amicale » de X/Twitter, Threads de Meta a atteint plus de 175 millions d’utilisateurs actifs mensuels depuis son lancement il y a un an, a annoncé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Bien que Threads ait connu une croissance constante, la plateforme reste en deçà de l’ampleur et de l’influence de X, qu’elle visait à perturber. En mars, X annonçait environ 250 millions d’utilisateurs quotidiens et 550 millions mensuels. Malgré des affirmations récentes d’Elon Musk selon lesquelles l’utilisation aux États-Unis a atteint un sommet historique, des estimations indépendantes montrent une tendance inverse.

Threads a fait ses débuts lors d’une période tumultueuse pour X. L’implication de Musk avec la plateforme, depuis son intention d’achat initiale jusqu’à ses décisions politiques controversées et ses disputes publiques avec les dirigeants de l’entreprise, a poussé certains utilisateurs à explorer des alternatives comme Mastodon et Bluesky.

Profitant de ce climat de mécontentement, Meta a réussi à attirer près de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels au cours des trois premiers mois du lancement de Threads.

Croissance continue de Threads

À la fin de 2023, ce chiffre a atteint 130 millions, puis plus de 150 millions au premier trimestre de cette année. Selon les rapports de Meta, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de Threads a continué de croître régulièrement, atteignant plus de 175 millions au deuxième trimestre 2024.

Publié par @zuck Voir dans Threads

Zuckerberg a déclaré en avril que la croissance de Threads « continue généralement sur la trajectoire que j’espérais voir ». Il a également mentionné l’importance de Taylor Swift sur la plateforme, soulignant l’impact de célébrités et de contenus liés au divertissement sur l’engagement des utilisateurs, en particulier parmi la Génération Z.

Engagement et avenir de Threads

Les nouvelles et les contenus liés à la musique sont des moteurs importants de l’engagement sur Threads. Par exemple, le tag TTPD (pour le nouvel album de Taylor Swift, « The Tortured Poets Department ») figure parmi les cinq tags les plus utilisés au cours des trois derniers mois. Bien que la taille et l’échelle soient des facteurs importants pour mesurer le succès des plateformes, d’autres éléments comme la capacité à susciter des conversations et des tendances sont également cruciaux. Pour Threads, il reste à voir si des conversations « amicales » peuvent générer le même type d’engagement monétisable que les plateformes plus controversées.

Alors que Threads continue de se développer, la question demeure de savoir si son approche axée sur des interactions plus conviviales pourra rivaliser en termes d’impact et d’engagement avec des plateformes comme TikTok et X. La capacité de Threads à monétiser cet engagement est une question ouverte qui déterminera en grande partie son succès futur.