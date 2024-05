Google I/O 2024 : Voici tout ce que Google a annoncé

Lors de la Google I/O 2024, une annonce a retenu l’attention : l’introduction massive de Google Gemini, une technologie d’intelligence artificielle prometteuse, dans un grand nombre de produits et services du géant. Si Android, Wear OS et Pixel sont peut-être les noms les plus connus de Google, c’est Google Gemini qui leur a volé la vedette à la I/O 2024.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré lors de cette Google I/O 2024 que Google entrait officiellement dans l’ère de Gemini, signifiant l’intégration de cette IA dans presque tous les aspects de leurs services.

Gemini dans Google Photos et plus encore

Gemini sera intégré à Google Photos cet été, offrant des capacités de recherche avancées grâce à la fonction « Ask Photos ». Les utilisateurs pourront poser des questions directement à leurs photos pour retrouver des informations spécifiques, comme le numéro de leur plaque d’immatriculation.

Le Notebook LM, présenté lors de la Google I/O de l’année dernière, bénéficiera également de l’intelligence de Gemini, enrichissant ses capacités, notamment en personnalisant les leçons en fonction des préférences des utilisateurs.

Des agents Gemini pour accomplir vos tâches

Gemini Agents, une nouvelle fonctionnalité, permettra d’assigner des tâches à l’IA. Par exemple, après avoir pris une photo de chaussures, Gemini pourra retrouver le reçu dans Gmail et initier un processus de retour par email.

Project Astra et l’IA générale

Annoncé à la Google I/O 2024, le Project Astra est une impressionnante réponse de Google aux technologies comme GPT-4o d’OpenAI et Copilot de Microsoft, et se positionne comme un Google Lens avancé. Capable de comprendre et de répondre en temps réel à des flux vidéo et audio, ce projet, encore en phase de développement, promet une intégration future dans les smartphones et potentiellement dans les lunettes connectées, redéfinissant ainsi l’interaction avec notre environnement.

L’IA générale de Google ne se limite pas à cela. Le nouvel Imagen 3 est conçu pour créer des images à partir de textes avec une précision accrue, tandis que Veo, un autre modèle d’IA, peut générer des vidéos HD impressionnantes.

En effet, Veo est le nouvel outil de vidéo générative de Google, se mesure à Sora d’OpenAI, capable de créer des vidéos de qualité 1080p à partir de simples instructions. Ce nouvel outil, qui sera disponible via VideoFX, promet de révolutionner la création de contenu vidéo, offrant des possibilités éditoriales avancées directement aux créateurs.

Gemini dans l’écosystème Google

Gemini est déjà présent dans Google Workspace, mais lors de la Google I/O 2024 pousse de nouvelles intégrations, notamment dans Gmail et Google Meet, facilitant la gestion des e-mails, des données et des réunions grâce à l’IA. Une application Gemini est également en développement, offrant des interactions améliorées par rapport à Google Assistant.

L’intégration de Gemini à Android

Gemini sera intégré au système d’exploitation mobile Android, ajoutant des fonctionnalités avancées d’IA qui pourraient transformer l’interaction avec les appareils mobiles. Des fonctionnalités telles que « Entourer pour chercher » et des réponses IA améliorées sur Android montrent l’engagement de Google envers l’accessibilité et la facilité d’utilisation.

Gemini de Google devient plus rapide et plus performant

Google a profité de la Google I/O 2024 pour introduire un nouveau modèle d’IA dans sa gamme : Gemini 1.5 Flash. Ce nouveau modèle multimodal est tout aussi puissant que Gemini 1.5 Pro, mais il est optimisé pour les « tâches étroites, à haute fréquence et à faible latence ». Il est donc plus à même de générer des réponses rapides.

Google a également apporté quelques modifications à Gemini 1.5 afin d’améliorer ses capacités de traduction, de raisonnement et de codage. Par ailleurs, Google a doublé la fenêtre contextuelle de Gemini 1.5 Pro (la quantité d’informations qu’il peut absorber), la faisant passer de 1 million à 2 millions de jetons.

Les Gems apportent la création de chatbots personnalisés à Gemini

Lors de cette Google I/O 2024, Google déploie un créateur de chatbot personnalisé appelé Gems. À l’instar des GPT d’OpenAI, Gems permet aux utilisateurs de donner des instructions à Gemini afin de personnaliser la façon dont il répondra et les domaines dans lesquels il se spécialisera. Si vous voulez qu’il devienne un coach de course positif et insistant avec des motivations quotidiennes et des plans de course, vous pourrez bientôt le faire (si vous êtes abonné à Gemini Advanced).

Google Search se dote d’une IA

Google va déployer les « AI Overviews » — anciennement connus sous le nom de « Search Generative Experience », ce qui n’est pas peu dire — pour tout le monde aux États-Unis cette semaine. Désormais, un modèle Gemini « spécialisé » concevra et remplira les pages de résultats avec des réponses résumées du Web.

En somme, la Google I/O 2024 a marqué le début d’une nouvelle ère pour Google avec Gemini, promettant de transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Chacune de ces innovations marque un pas de plus vers une intégration plus profonde de l’IA dans notre vie quotidienne, promettant une ère nouvelle où la technologie et l’intelligence artificielle se fondent pour simplifier et enrichir nos interactions quotidiennes.