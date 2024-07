Accueil » Gemini Advanced vs ChatGPT : Analyse de données et téléchargement de fichiers comparés

La version payante de Gemini — Gemini Advanced — vous permet désormais de télécharger des fichiers pour effectuer des analyses de données.

Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers sur Gemini Advanced et poser des questions à partir des documents. Le plus intéressant est que vous pouvez envoyer plusieurs fichiers de formats différents à Gemini en une seule fois et poser des questions à partir de ces fichiers.

Quels types de fichiers sont pris en charge par Gemini Advanced ?

Vous pouvez télécharger différents types de fichiers tels que PDF, CSV, DOCX, XLS, XLSX, TXT, DOTX, RTF et TSV sur Gemini. Cela signifie que vous pouvez télécharger des fichiers PDF, des fichiers Office tels que des documents Word, des feuilles de calcul Excel, des fichiers CSV, etc. Les fichiers images JPG, JPEG, PNG et WEBP sont également pris en charge, mais ils sont également disponibles dans la version gratuite de Gemini.

De plus, vous pouvez connecter votre Google Drive via Gemini Extensions et télécharger des feuilles et des documents.

En comparaison avec ChatGPT, la prise en charge des fichiers est limitée sur Gemini. ChatGPT peut traiter n’importe quel type de fichier que vous envoyez au chatbot. Des fichiers ZIP aux langages de codage tels que JSON, PY, XML ; des fichiers de données tels que SQL et MATLAB ; des fichiers audio tels que WAV, et plusieurs autres formats de fichiers sont pris en charge par ChatGPT.

De plus, OpenAI offre gratuitement à chaque utilisateur de ChatGPT la possibilité de télécharger des fichiers, mais avec une limite de messages. En revanche, il vous faudra un abonnement Gemini Advanced pour pouvoir télécharger des fichiers, ce qui est certainement un inconvénient. Néanmoins, passons en revue les capacités de traitement de fichiers de Gemini Advanced et voyons comment il se comporte par rapport à ChatGPT.

Comment télécharger des fichiers sur Gemini Advanced ?

Ouvrez gemini.google.com dans votre navigateur

Assurez-vous d’être abonné à Gemini Advanced

Cliquez sur le bouton « + » en bas et cliquez ensuite sur « Télécharger des fichiers »

Ensuite, téléchargez votre fichier local

Ensuite, posez une simple question à partir du fichier CSV téléchargé, et Gemini va faire le job. ChatGPT a également répondu correctement à la même question. Les deux modèles utilisent Python en interne pour effectuer l’analyse des données.

Dans l’ensemble, pour le traitement des données, Gemini Advanced et ChatGPT sont tous deux excellents, avec respectivement les modèles Gemini 1.5 Pro et GPT-4o. Je n’ai vu aucun signe d’hallucination, probablement parce que les deux modèles utilisent Python pour analyser les données. Google a en effet amélioré son modèle Gemini 1.5 Pro après Google I/O, et il est désormais très cohérent.

Le seul inconvénient de Gemini Advanced est que le téléchargement de fichiers n’est pas disponible pour les utilisateurs gratuits et que la compatibilité des fichiers est également limitée. En comparaison, ChatGPT offre le téléchargement de fichiers à tous les utilisateurs, bien qu’avec une limite, et prend en charge un grand nombre de formats de fichiers.

C’est à vous de choisir le service qui vous convient le mieux.