I/O 2024 : Entourer pour chercher vous aidera à faire vos devoirs de mathématiques

C’est le pire cauchemar d’un enseignant : l’IA fait les devoirs des enfants. Annoncé à la Google I/O 2024, Google améliore la fonction « Entourer pour chercher » d’Android — qui permet d’encercler littéralement un objet sur l’écran de votre téléphone Android pour le rechercher sur Google — en la dotant d’une nouvelle fonction permettant de générer des instructions sur la manière de résoudre des problèmes de mathématiques et de physique à l’école.

À l’aide d’un téléphone ou d’une tablette Android, les élèves peuvent désormais utiliser Entourer pour chercher pour bénéficier d’une assistance IA sur les problèmes mathématiques de leurs devoirs. Cette fonction permet de décortiquer le problème et d’énumérer ce que l’élève doit faire pour obtenir la bonne réponse. Selon Google, elle ne fera pas le devoir à votre place, mais vous aidera à aborder le problème.

Au cours de l’année écoulée, l’utilisation d’outils d’IA tels que ChatGPT est devenue un sujet brûlant dans le domaine de l’éducation, avec beaucoup d’inquiétudes sur la façon dont les élèves peuvent l’utiliser et l’utiliseront pour faire leur travail rapidement. Cependant, Google positionne explicitement cette fonctionnalité comme un soutien à l’éducation, ce qui permet de contourner certaines des inquiétudes liées au fait que l’IA fait tout le travail à la place des étudiants.

Plus tard dans l’année, Entourer pour chercher sera également capable de résoudre des équations mathématiques complexes impliquant des formules, des diagrammes, des graphiques, etc. Google utilise LearnLM, son nouveau modèle d’intelligence artificielle adapté à l’apprentissage, pour faire fonctionner les nouvelles fonctionnalités de Entourer pour chercher.

Entourer pour chercher est un moyen d’aider les élèves

Entourer pour chercher a d’abord été lancé sur la série Galaxy S24 de Samsung en janvier, puis sur les Pixel 8 et 8 Pro plus tard le même mois. Depuis son lancement en début d’année, Entourer pour chercher a été étendu à davantage d’appareils Samsung et Google Pixel, rendant la fonctionnalité disponible sur plus de 100 millions d’appareils au total. Google prévoit de doubler ce chiffre d’ici la fin de l’année. C’est l’une des nouvelles fonctionnalités phares d’Android, et bien que les utilisateurs d’iOS ne puissent pas encore encercler leurs devoirs de mathématiques pour obtenir de l’aide, tout est possible.

Il s’agit également d’un moyen de s’assurer que les utilisateurs privilégient Google Search par rapport à d’autres outils de recherche d’informations à l’ère de l’IA.