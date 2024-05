I/O 2024 : Gemini s’intègre dans la Chrome DevTools pour transformer le débogage Web

Lors de sa I/O 2024, Google annonce une fonction alimentée par Gemini dans Chrome DevTools qui fournira aux développeurs des informations personnalisées et contextuelles sur ce qui ne fonctionne pas dans leurs applications web.

À partir de cette semaine, l’IA générera des explications sur les erreurs et les solutions de débogage et les affichera dans la console Chrome DevTools.

« Chrome DevTools est l’un des moyens les plus populaires pour les développeurs de déboguer et de mettre au point leurs applications », a expliqué John Dahlke, directeur de la gestion des produits pour la plateforme Web de Google.

« DevTools est très efficace pour indiquer aux développeurs les erreurs et les avertissements lorsque leur site ne fonctionne pas correctement. Cependant, ces erreurs ne sont pas toujours faciles à interpréter. Ces dernières années, l’émergence de Large Language Model (LLM) et d’assistants de codage IA ont ouvert de nouvelles possibilités et l’IA de débogage peut désormais servir de pair programmeur pour comprendre le code, générer des explications et même suggérer des correctifs ».

Comme pour de nombreuses mises en œuvre de l’IA, cette nouvelle vise à réduire le temps et l’énergie consacrés à la résolution des problèmes et à redonner aux développeurs la liberté de se concentrer sur l’innovation. Pourquoi se creuser la tête à essayer de comprendre la signification d’une erreur spécifique alors que vous pouvez demander à Gemini de vous l’expliquer de manière compréhensible et de vous donner des conseils pour résoudre le problème ?

La Chrome DevTools est l’outil ultime pour les développeurs

Cet outil peut s’avérer encore plus précieux si un développeur travaille avec des équipes plus importantes qui traitent du code qu’il n’a pas écrit. Au lieu de perdre un temps précieux à se mettre au diapason, Gemini pourrait, en pratique, identifier la source du problème et suggérer les prochaines étapes.

Cette nouvelle, qui intervient lors de la conférence annuelle des développeurs de Google, est une nouvelle mesure prise par l’entreprise pour aider les développeurs à créer des applications Web plus intelligentes et de meilleure qualité. Elle a également dévoilé Gemini Nano pour le client de bureau Chrome.