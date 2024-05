Accueil » I/O 2024 : Google Photos s’enrichit de la fonction « Ask Photos » de Gemini

Google Photos dispose déjà d’impressionnantes capacités de recherche, mais Google utilise Gemini pour passer à la vitesse supérieure.

Google a annoncé lors de la conférence Google I/O que Gemini arriverait bientôt dans Google Photos sous la forme d’une fonctionnalité appelée « Ask Photos ». Cette nouvelle fonctionnalité devrait rendre le service beaucoup plus intelligent lorsqu’il s’agit de comprendre ce que vous recherchez, en utilisant l’IA pour relier les points pour des requêtes plus sophistiquées.

Google Photos est déjà capable de reconnaître le texte des photos, mais s’il y a beaucoup de photos avec le même texte, cela prend beaucoup de temps pour trouver la photo que vous cherchez. C’est là que la fonction « Ask Photos » excelle.

Gemini dans Google Photos vous aidera à trouver la ou les photos exactes que vous recherchez en vous donnant la possibilité d’effectuer des recherches plus personnalisées. Parmi les exemples présentés par Google sur scène, citons « Quel est mon numéro de plaque d’immatriculation ? » et « Montrez-moi les progrès de Lucia en natation », qui ont tous deux produit les photos exactes et personnalisées que nous attendions.

Google Photos a été suffisamment intelligent pour déterminer quel était le véhicule recherché — en fonction de sa localisation, du nombre de fois où il est apparu sur les photos au fil des ans et d’autres données — et a fourni le numéro réel dans une réponse textuelle, accompagnée d’une image le confirmant.

Gemini va sublimer Google Photos

Pichai a indiqué que la fonctionnalité « Ask Photos » offrirait davantage de fonctionnalités dans le courant de l’été. Google Photos a été lancé il y a 9 ans, et Pichai a souligné que plus de 6 milliards de photos sont téléchargées sur la plateforme chaque jour.

Avec cette nouvelle fonctionnalité de Google Gemini, la recherche dans Google Photos promet d’être plus accessible que jamais. Il sera ainsi beaucoup plus facile de revivre des souvenirs. Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité Ask Photos de Gemini ?