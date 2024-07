Accueil » Bague interchangeable : La CMF Watch Pro 2 de Nothing offre une personnalisation inédite

À une époque où la majorité des fabricants limitent les personnalisations aux logiciels, la sous-marque CMF de Nothing apporte une bouffée d’air frais. Récemment, nous avons appris que son prochain smartphone d’entrée de gamme proposera une solution de personnalisation unique avec des coques arrière et des accessoires variés. La marque a maintenant révélé qu’elle offrirait quelque chose d’analogue sur sa montre connectée de seconde génération, la CMF Watch Pro 2.

Dans le cadre de sa campagne de teasing en cours, CMF by Nothing a confirmé que la Watch Pro 2 sera dotée d’un système de bague interchangeable. La marque a également partagé une image qui nous donne un aperçu de cette fonctionnalité sans révéler les détails du mécanisme sous-jacent.

Alors que le CMF Phone 1 présente des vis apparentes et une molette en bas à droite permettant aux utilisateurs de changer les panneaux arrière et d’ajouter des accessoires, les images officielles de la Watch Pro 2 montrent un boîtier lisse et arrondi sans points d’ancrage apparents.

Rendez-vous le 8 juillet pour la CMF Watch Pro 2, mais aussi le Phone 1 et les Buds Pro 2

Une image récemment fuitée de la montre laisse entrevoir une bague noire attachée, donnant à la montre un look plus carré. Cependant, l’image ne révèle pas de solution de montage externe. Par conséquent, on peut penser que la montre pourrait utiliser des aimants pour maintenir les bagues interchangeables en place.

Nous devrions recevoir une confirmation dans quelques jours, car CMF by Nothing lancera la Watch Pro 2 le 8 juillet. L’événement à venir révélera également le CMF Phone 1 et les Buds Pro 2.