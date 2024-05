I/O 2024 : LearnLM de Google, l’IA éducative qui transforme l’apprentissage

Lors de sa Google I/O 2024, Google vient de présenter une nouvelle avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle éducative avec LearnLM, un modèle d’IA conçu pour aider les étudiants dans leurs devoirs.

Développé à partir de Gemini, un autre modèle linguistique de grande envergure de Google, LearnLM se distingue par sa capacité à maîtriser différents sujets, à trouver et à présenter des exemples sous divers formats tels que des photos ou des vidéos, à coacher les étudiants pendant leur apprentissage et, selon Google, à « inspirer l’engagement ».

LearnLM a déjà été intégré dans plusieurs produits Google, enrichissant des services comme la recherche Google, Android, YouTube et le chatbot Gemini. Par exemple, la fonctionnalité « Entourer pour chercher » sur Android permet aux utilisateurs de surligner un problème de mathématiques ou de physique pour que LearnLM propose une solution.

Sur YouTube, lors du visionnage d’une vidéo de cours, les spectateurs peuvent poser des questions directement liées à la vidéo, et le modèle répondra avec une explication détaillée.

Contrairement à d’autres modèles d’IA tels que le modèle Orca-Math de Microsoft, qui répond également de manière fiable aux questions de mathématiques, Google a optimisé LearnLM pour exceller particulièrement dans ce domaine, surpassant même les performances de GPT-4 dans les benchmarks mathématiques. Cependant, LearnLM a été spécifiquement « affiné » pour répondre et rechercher des réponses basées uniquement sur la recherche éducative, ce qui signifie qu’il ne fournira pas d’assistance pour des tâches comme la planification de voyages ou la recherche de restaurants.

Collaborations et innovations pédagogiques avec LearnLM

Google collabore actuellement avec des enseignants dans un nouveau programme pilote sur Google Classroom, où LearnLM est utilisé pour simplifier la planification des leçons. L’entreprise expérimente également avec Illuminate, une plateforme qui transformera les articles de recherche en courts extraits audio avec des voix générées par IA, facilitant ainsi la compréhension d’informations complexes pour les étudiants.

De plus, des partenariats ont été établis avec l’École des enseignants de l’Université Columbia, l’Université d’État de l’Arizona, NYU Tisch et l’Académie Khan pour fournir des retours sur LearnLM.

Potentiel impact

L’intégration de LearnLM dans l’environnement éducatif promet non seulement de révolutionner la manière dont les étudiants interagissent avec le matériel pédagogique, mais aussi d’améliorer significativement l’efficacité et l’engagement dans l’apprentissage. Avec ses capacités étendues et son intégration profonde dans des outils déjà largement utilisés, LearnLM pourrait bien marquer un tournant décisif dans l’éducation assistée par l’intelligence artificielle.