Google Pixel 9 : Capteur d’empreintes ultrasonique pour une sécurité renforcée

Google se prépare à lancer sa nouvelle gamme de smartphones Pixel — la série Pixel 9. Selon Android Authority, cette ligne de produits sera dotée d’un capteur d’empreintes digitales ultrasoniques plus rapide et plus fiable.

Cette nouvelle technologie remplacera le capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran incrusté depuis la série Pixel 6, améliorant ainsi la capacité à lire les empreintes digitales mouillées ou huileuses. Le passage aux capteurs ultrasoniques résout les problèmes liés au niveau de luminosité et à la sécheresse des doigts, qui affectaient les lecteurs optiques précédents.

Les capteurs optiques, méthode plus ancienne, détectent les motifs et les crêtes en projetant de la lumière sur le doigt, mais la saleté ou les imperfections peuvent interférer. En revanche, les capteurs ultrasoniques offrent une plus grande précision en envoyant des impulsions ultrasoniques qui rebondissent sur les empreintes digitales, fonctionnant mieux même la nuit.

Le réputé Kamila Wojciechowska rapporte que le Pixel 9 utilisera le capteur Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008), le même modèle utilisé dans le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Ce composant (QFS4008) a été introduit début 2021 avec une surface de 8 x 8 mm. Le scanner de première génération mesurait 4 x 9 mm, la surface 77 % plus grande permettant de placer plus facilement le doigt tout en capturant (1,7x) plus de données biométriques. Il est également dit qu’il est « plus rapide que les anciennes solutions lorsque les doigts sont mouillés ».

Il est surprenant que Google ait attendu aussi longtemps pour changer. Heureusement, avec le Pixel 8, nous avons un déverrouillage universel du visage qui a très bien fonctionné. Bien sûr, la mise en œuvre uniquement par la caméra signifie qu’elle pourrait ne jamais fonctionner dans des conditions de faible luminosité, nécessitant ainsi d’autres formes de déverrouillage fiable.

Exceptions à la règle : le Pixel 9 Pro Fold

Le rapport indique que le nouveau capteur d’empreintes digitales ultrasonique sera inclus dans tous les modèles de Pixel 9, à l’exception du prochain Pixel 9 Pro Fold, qui conservera son capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Plus de détails devraient être révélés lors de l’événement matériel de Google dédié au Pixel 9, prévu pour le 13 août.