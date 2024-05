Accueil » I/O 2024 : Gemini s’intégrera à Google Agenda, Tasks et à Keep

I/O 2024 : Gemini s’intégrera à Google Agenda, Tasks et à Keep

Lors de sa conférence pour développeurs I/O de cette année, Google a présenté une vision ambitieuse pour son chatbot Gemini, visant à le transformer en un assistant numérique spécialisé dans la gestion des tâches quotidiennes. Cette évolution se manifeste par l’intégration de Gemini avec des services tels que Google Agenda, Tasks et Keep.

Google a annoncé que ces nouvelles intégrations seront disponibles « prochainement », s’appuyant sur les extensions ajoutées à Bard l’année dernière et qui se poursuivent avec Gemini. Ces extensions permettent aux utilisateurs de demander à Gemini de réaliser diverses tâches, comme résumer les e-mails reçus via Gmail ou utiliser le symbole « @ » dans le chat de Gemini pour accéder à des services comme Google Docs ou Drive.

L’une des fonctionnalités les plus pratiques est la capacité de Gemini à traiter les images. Par exemple, les utilisateurs pourront prendre en photo une liste d’événements scolaires et demander à Gemini de les ajouter directement à leur Google Agenda personnel. Cela représente une avancée significative, en particulier pour les parents qui préfèrent automatiser l’ajout d’événements plutôt que de s’en rappeler manuellement.

Un autre exemple donné est la possibilité pour Gemini d’ajouter des éléments d’une recette dans une liste de courses sur Google Keep. Avant de finaliser les tâches demandées, les utilisateurs auront l’opportunité de vérifier et de confirmer les actions de Gemini, assurant ainsi une plus grande précision et satisfaction.

Ces nouvelles intégrations pourraient représenter un avantage significatif par rapport aux assistants traditionnels comme Google Assistant ou Siri, notamment en termes de facilité d’utilisation et d’exactitude des informations traitées. Bien que les assistants actuels permettent également l’ajout d’événements au calendrier, ils nécessitent souvent des formulations précises pour capturer correctement toutes les informations requises comme les dates, heures et lieux.

Futures perspectives de l’intégration de Gemini

L’efficacité réelle de Gemini et de ses capacités d’intégration multimodale reste à être vérifiée jusqu’à leur mise en service effective. Cependant, l’idée de pouvoir simplement photographier un document au lieu de devoir se souvenir de chaque détail offre un aperçu tentant de ce que pourrait être la gestion quotidienne avec l’aide de l’intelligence artificielle.

En résumé, l’initiative de Google de rendre Gemini plus polyvalent et intégré à ses autres services pourrait bien changer la manière dont nous gérons nos tâches quotidiennes, simplifiant la vie de nombreux utilisateurs grâce à des interactions plus intuitives et moins laborieuses avec la technologie.