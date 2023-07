Google va vous permettre de créer votre propre modèle d’IA grâce à NotebookLM

J’aime à dire que les percées technologiques les plus importantes sont celles qui peuvent avoir un impact significatif sur chacun, quel que soit son poste ou son secteur d’activité. Et c’est exactement ce qui se passe avec NotebookLM.

Mais voilà : cet outil va bien au-delà du simple travail scolaire. Cet outil peut vous aider à créer et à naviguer dans des bases de données, des règles et des directives pour différents types de matériel et de logiciels, ou même des choses simples comme la tenue d’un livre de cuisine.

Et, sans doute, bien d’autres choses encore. Si cela vous semble être le meilleur moyen de trier et d’utiliser votre travail scolaire, je ne peux que le confirmer.

Mais de quoi s’agit-il avec NotebookLM ? Il s’agit de réinventer le traditionnel cahier sur lequel on écrit avec un stylo. Mais voici la particularité : NotebookLM prend toutes vos notes et construit un modèle d’intelligence artificielle basé sur ces informations . Ce qui vous permet de faire des choses intéressantes telles que :

Mais nous sommes impatients de tester les choses alimentées par l’IA dès maintenant ! Et si Bard est arrivée dans de nombreux pays, il y a encore plus à venir. Pourquoi pas le Project Tailwind (qui s’appelle désormais NotebookLM) ? À propos duquel, soit dit en passant, Google a fait preuve de souplesse en le développant en deux semaines environ. Voilà. C’est une bonne chose.