iPad 2024 : Écrans Tandem OLED et puces de nouvelle génération révélés

L’année dernière, Apple a rompu avec une tradition datant de 2009 en n’annonçant aucun nouvel iPad en 2023. Cependant, cette absence a été comblée plus tôt cette année avec le lancement de nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces, les premiers iPad à être équipés d’écrans OLED. Ces tablettes haut de gamme disposent d’écrans Tandem OLED, une technologie qui empile deux panneaux pour créer un écran plus lumineux et durable.

Simultanément, Apple a dévoilé la dernière version de l’iPad Air et a ajouté un nouveau modèle de 13 pouces, offrant ainsi aux consommateurs la possibilité d’acquérir une tablette Apple à grand écran sans payer le prix élevé d’un iPad Pro de 13 pouces avec écran OLED. Nous attendons également des mises à niveau pour l’iPad mini et le modèle d’iPad de base plus tard cette année.

Les nouvelles fuites sur les iPad 2024

Grâce à un tweet de l’utilisateur @aaronp613, qui a partagé des identifiants d’iPad découverts par @nicolas09F9, nous avons maintenant une meilleure idée de ce que Apple pourrait nous réserver pour ses prochains modèles d’iPad. Parmi les 14 identifiants trouvés, 5 correspondent à des modèles d’iPad qui ont été abandonnés par Apple :

iPad13,20 – Modèle de base Wi-Fi avec A14 (abandonné)

iPad13,21 – Modèle de base Cellular avec A14 (abandonné)

iPad15,3 – iPad Pro 11 pouces M3 Wi-Fi (abandonné)

iPad15,4 – iPad Pro 11 pouces M3 Cellular (abandonné)

iPad15,5 – iPad Pro 13 pouces M3 Wi-Fi (abandonné)

iPad15,6 – iPad Pro 13 pouces M3 Cellular (abandonné)

Les identifiants restants pour les iPad 2024 prévus incluent :

iPad15,7 – iPad 11e génération Wi-Fi avec A16

iPad15,8 – iPad 11e génération Cellular avec A16

iPad16,1 – iPad mini 7e génération Wi-Fi avec A17

iPad16,2 – iPad mini 7e génération Cellular avec A17

iPad17,1 – iPad Pro 11 pouces M5 Wi-Fi

iPad17,2 – iPad Pro 11 pouces M5 Cellular

iPad17,3 – iPad Pro 13 pouces M5 Wi-Fi

iPad17,4 – iPad Pro 13 pouces M5 Cellular

Des technologies de pointe pour les nouveaux iPad 2024

Il est intéressant de noter que la fuite indique que Apple aurait envisagé un iPad Pro avec une puce M3 avant de sortir les nouvelles versions de sa tablette haut de gamme équipées de la puce M4. De plus, les informations révèlent que l’iPad mini de 7e génération sera alimenté par le processeur A17 Pro, le même que celui utilisé dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le prochain iPad de base, modèle de 11e génération, sera équipé de la puce A16 Bionic, actuellement présente dans les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

En regardant vers l’avenir, la prochaine génération d’iPad Pro conservera les mêmes tailles d’écran de 11 et 13 pouces et sera équipée de la puce M5 non encore annoncée, qui pourrait être produite en utilisant le processus 2 nm de TSMC dont la production en série commencera l’année prochaine.