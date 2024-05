I/O 2024 : L’intégration de Gemini dans Gmail pour une synthèse intelligente des e-mails

La conférence des développeurs Google I/O 2024 a débuté hier soir, et c’est là que tous les produits de Google reçoivent une bonne infusion de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (ou IA). Bon nombre de ces fonctionnalités sont destinées aux appareils mobiles, notamment la possibilité d’obtenir des résultats de recherche améliorés pour des requêtes plus longues et plus complexes. Une grande partie de ces fonctionnalités est alimentée par différentes versions du grand modèle de langage (LLM) Gemini de Google, qui révolutionne également l’un des produits les plus anciens — et toujours en activité — de Google : Gmail.

Dans le cadre d’une refonte globale de Gmail, Google annonce des modifications qui seront disponibles pour les applications mobiles sur Android et iOS, en particulier avec Gemini 1.5 Pro. À l’instar des améliorations apportées à la version Web, et grâce à Gemini, Gmail pour mobile sera bientôt en mesure de nettoyer votre boîte de réception grâce à l’option permettant de résumer les longs fils de discussion.

C’est simple à décrire, mais cela résout un énorme problème avec les e-mails : même une recherche fait apparaître une liste de sujets de e-mails, et vous devez cliquer sur chacun d’entre eux pour les lire. Le fait qu’une IA passe au crible un tas d’e-mails et en fournisse un résumé semble être un gain de temps considérable et quelque chose que l’on ne peut pas faire avec une autre interface.

Lors de la démonstration d’une minute de cette fonctionnalité, Google a montré un gros bouton bleu Gemini en haut à droite de l’application Web de Gmail. En cliquant dessus, vous ouvrez la barre latérale normale du chatbot dans laquelle vous pouvez taper. Si vous demandez un résumé des e-mails d’un certain contact, vous obtiendrez une liste à puces de ce qui s’est passé, avec une liste de « sources » au bas de la page qui vous mènera directement à un certain e-mail.

À la dernière seconde de la démonstration, l’utilisateur tape « Répondre en disant que je veux me porter volontaire pour l’événement du groupe de parents », appuie sur « Entrée » et le chatbot envoie instantanément un e-mail, sans confirmation.

Gemini va grandement simplifier la gestion des e-mails dans Gmail

Une autre fonction très intéressante est la possibilité de résumer plusieurs e-mails autour d’un certain sujet. Par exemple, « comparez les offres de réparation de mon toit en fonction du prix et de la disponibilité », qui rassemble et résume les e-mails de plusieurs contacts, en indiquant les prix de chaque entrepreneur.

Google ne parle que de « Gemini Pro in Workspace Labs », qui sera disponible ce mois-ci. Ces améliorations semblent révolutionnaires, mais on ne peut pas ignorer les problèmes de confidentialité. Le nouveau Gmail, plus intelligent, fonctionne avec Gemini 1.5 Pro, quelque part dans les serveurs de Google. Google ne précise pas explicitement s’il utilise également des conversations Gmail existantes pour entraîner le modèle d’IA, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas et, malheureusement, il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet.

Des améliorations analogues, en plus de l’intégration avec d’autres applications Google Workspace telles que Tasks ou Agenda, seront également disponibles pour le client Web de Gmail.