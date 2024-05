I/O 2024 : Google lance Gemini Nano pour l’IA locale sur Chrome

Google intègre l’intelligence artificielle Gemini dans Chrome sur les ordinateurs de bureau. Lors de son événement I/O 2024, Google a annoncé que Chrome 126 utilisera Gemini Nano pour alimenter les fonctionnalités d’IA sur l’appareil, telles que la génération de texte.

Selon l’entreprise, cela permettra aux développeurs d’utiliser le modèle sur l’appareil pour alimenter leurs propres fonctionnalités d’IA. Google lui-même prévoit d’utiliser cette nouvelle capacité pour alimenter des fonctions telles que l’outil « Aidez-moi à écrire » de Workspace Lab dans Gmail, par exemple.

L’entreprise explique que ce sont les récents travaux sur la prise en charge de WebGPU et de WASM dans Chrome qui permettent à ces modèles de fonctionner à une vitesse raisonnable sur un large éventail de matériel.

Gemini Nano est le modèle de langage large et léger que Google a introduit dans le Pixel 8 Pro l’année dernière — et, plus tard, dans le Pixel 8. Pour obtenir Gemini Nano sur Chrome, Google indique avoir peaufiné le modèle et optimisé le navigateur pour « charger le modèle rapidement ».

L’intégration vous permettra de faire des choses comme générer des critiques de produits, des posts sur les réseaux sociaux et d’autres commentaires directement dans Chrome.

Pourquoi de pas pousser Gemini Nano ailleurs ?

En outre, Jon Dahlke, directeur de la gestion des produits de Google pour Chrome, a indiqué que Google était en pourparlers avec d’autres fournisseurs de navigateurs pour activer cette fonction — ou une fonction analogue — dans leurs navigateurs également. « Nous avons commencé à discuter avec d’autres navigateurs et nous ouvrirons un programme de prévisualisation précoce pour les développeurs », a écrit Dahlke dans l’annonce de mardi.

Microsoft a également ajouté son assistant IA Copilot à Edge l’année dernière, vous permettant de poser des questions et de résumer les informations sur votre écran. Contrairement à Gemini Nano dans Chrome, Copilot dans Edge ne s’exécute pas localement sur votre appareil.

Les développeurs vont profiter de Gemini dans la Chrome DevTools

Google a également annoncé qu’elle rendrait Gemini disponible dans Chrome DevTools, que les développeurs utilisent pour déboguer et mettre au point leurs applications. Gemini peut fournir des explications sur les messages d’erreur ainsi que des suggestions sur la manière de résoudre les problèmes de codage.