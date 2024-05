I/O 2024 : Google transforme la recherche avec les nouveaux AI Overviews

Google a annoncé qu’elle mettait désormais à la disposition de tous les utilisateurs américains des « AI Overviews ». Cette fonctionnalité était auparavant connue sous le nom de SGE (Search Generative Engine). Elle est disponible sur Google Search pour le Web, Android et l’application iOS pour les clients américains. Les aperçus d’IA seront disponibles dans d’autres pays d’ici la fin de l’année. On peut espérer que ce sera le cas en France.

Bientôt, avec les AI Overviews, les milliards d’utilisateurs de Google verront un résumé généré par l’IA en haut de la plupart de leurs résultats de recherche. Et ce n’est que le début de la façon dont l’IA modifie la recherche.

« L’IA générative permet à Google d’effectuer une plus grande partie de la recherche à votre place », explique Liz Reid, nouvelle responsable de la recherche chez Google, qui travaille depuis quelques années sur tous les aspects de la recherche par l’IA. « Il peut vous débarrasser d’une grande partie du travail de recherche, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez faire pour obtenir des résultats, ou sur les aspects de l’exploration que vous trouvez passionnants ».

Les « AI Overviews » proposeront des réponses résumées par l’IA qui sont concises et précises. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder plus rapidement aux réponses qu’ils recherchent. Lors de la conférence Google I/O 2024, Sundar Pichai a indiqué que cette fonctionnalité avait changé la façon dont les utilisateurs effectuent leurs recherches sur Google et qu’ils avaient commencé à poser de nouveaux types de questions.

Les aperçus d’IA s’afficheront dans une couleur dégradée au-dessus des autres résultats de recherche. Ils seront situés sous la barre de recherche, comme vous pouvez le voir dans l’exemple de la capture d’écran ci-dessous :

Les « AI Overviews » vont changer la recherche

Google a également introduit le raisonnement en plusieurs étapes, qui vous permet de poser des questions plus complexes à Google. Vous pouvez poser plusieurs questions dans un même prompt et Gemini les décomposera, puis recherchera des mots-clés pour classer vos réponses. Vous pouvez poser des questions de suivi pour obtenir des résultats hautement personnalisés dans une vue organisée facile à digérer.

Cette fonctionnalité est disponible depuis l’année dernière pour un nombre limité d’utilisateurs. Cette liste s’est élargie au début de l’année, ce qui a permis à un plus grand nombre d’utilisateurs de l’utiliser. Toutefois, pour l’utiliser, les utilisateurs devaient s’inscrire à cette fonctionnalité dans le cadre des expériences Google Search Labs.

Google a également annoncé la possibilité de rechercher des vidéos à l’aide de Gemini. Cette fonction ainsi que le raisonnement en plusieurs étapes seront disponibles ultérieurement. Cela rendra la recherche sur Google plus attrayante et plus facile. Vous pourrez ainsi saisir n’importe quelle pensée au hasard et Gemini sera non seulement capable de lui donner un sens, mais aussi de vous aider dans votre recherche.

Modifier nos habitudes avec les AI Overviews

Au cours de la dernière décennie, Google a tenté de modifier la manière dont vous effectuez vos recherches. Au départ, il s’agissait d’une boîte dans laquelle vous tapiez des mots-clés ; aujourd’hui, il veut devenir un être omniscient que vous pouvez interroger comme vous le souhaitez et auquel vous pouvez répondre de la manière qui vous est la plus utile. « Vous augmentez la richesse et vous permettez aux gens de poser la question qu’ils poseraient naturellement », explique Reid.

Pour Google, c’est le moyen d’amener encore plus de gens à poser encore plus de questions, ce qui lui permet de gagner encore plus d’argent. Pour les utilisateurs, cela pourrait signifier une toute nouvelle façon d’interagir avec l’internet : moins de saisie, moins d’onglets, et beaucoup plus de dialogue avec un moteur de recherche.