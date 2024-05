Meta révolutionne le divertissement en vol avec le mode Voyage pour Quest 2 et 3

Les casques de réalité virtuelle peuvent être très utiles pour les voyages, en particulier pour les films, mais les casques les plus récents ne fonctionnent pas toujours comme prévu dans les véhicules en mouvement. Meta tente de remédier à ce problème en proposant un nouveau mode Voyage sur les Quest 2 et Quest 3. Ainsi, les casques Meta Quest sont prêts à prendre l’avion avec vous.

Meta, la société à l’origine des casques Facebook, Instagram, WhatsApp et Quest, a annoncé aujourd’hui un nouveau mode Voyage. Cette fonction vous permet d’utiliser un casque Quest 2 ou Quest 3 dans un avion pour regarder des films, naviguer sur le Web ou toute autre application ou jeu.

La personne assise à côté de vous n’apprécierait probablement pas que vous balanciez vos bras dans certains jeux d’action, mais il existe de nombreux autres jeux et applications qui fonctionnent bien avec un minimum de mouvements.

Meta a déclaré dans un article de blog :

Le mode voyage fait de Quest l’ultime appareil de divertissement en vol. Vous pouvez ainsi regarder des films sur un immense écran virtuel, vous détendre avec un jeu ou une application de méditation, et même travailler en privé. Et grâce à la conception équilibrée et ergonomique de nos casques, vous pouvez profiter de tout cela confortablement, sans oreiller pour le cou.

Si vous souhaitez essayer le mode Voyage, vous devez activer la fonctionnalité dans la section « Fonctionnalités expérimentales » de l’application Paramètres. Elle apparaîtra ensuite sous forme de bascule dans le menu Réglages rapides. Si l’avion dispose d’un réseau Wi-Fi, il se peut que le Quest le reconnaisse comme un réseau d’avion et vous demande d’activer le mode Voyage.

De quoi concurrencer le Vision Pro pour les Meta Quest ?

Les casques de réalité virtuelle plus anciens et plus basiques, comme le Oculus Go et le Google Daydream, fonctionnaient généralement bien dans les avions et autres véhicules. Cependant, les casques plus récents ont un suivi de mouvement plus complexe avec 6° de liberté (6DoF), ce qui peut mélanger le mouvement du porteur avec le mouvement du véhicule. L’ancienne solution pour les casques Quest consistait à désactiver entièrement le suivi du casque à partir des paramètres du système, mais cela empêche également de nombreux jeux et applications de fonctionner.

Le principal inconvénient est que le mode Voyage ne fonctionne pour l’instant qu’avec les avions, car l’entreprise a « spécialement adapté nos algorithmes pour prendre en compte les mouvements d’un avion« . L’entreprise prévoit d’ajouter la prise en charge des transports en commun et d’autres modes de transport à l’avenir. Par ailleurs, tous les jeux et applications ne fonctionnent pas sans connexion Internet. Le mode Voyage pourrait encourager les développeurs à améliorer la prise en charge hors ligne.

Le nouveau mode semble viser directement le Vision Pro d’Apple, qui a été lancé avec un mode de voyage analogue (et des mises en garde similaires).