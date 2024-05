I/O 2024 : Gemini Gems de Google, créez votre propre chatbot d’IA personnalisé

Lors de l’événement Google I/O 2024, le géant de la recherche a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de Gemini qui vous permettra de créer un chatbot d’IA personnalisé.

Baptisée Gems, elle vous permet de créer un chatbot d’IA personnalisé de Gemini, analogue aux GPT personnalisés d’OpenAI. Vous pouvez définir la personnalité et les caractéristiques du chatbot en lui donnant des instructions et Gemini en créera un pour vous.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais Google indique qu’elle le sera bientôt sur Gemini. Vous devez être abonné à Gemini Advanced pour accéder à cette fonctionnalité, alors gardez cela à l’esprit. En outre, vous pouvez utiliser Gemini Gems pour créer des chatbots IA personnalisés pour votre assistant de codage qui peut vous aider à programmer.

En outre, vous pouvez créer des personas virtuels d’IA de personnages populaires ou un chef d’IA pour vous aider à cuisiner. Les possibilités offertes par les chatbots IA personnalisés sont innombrables. Je ne sais pas si Google permettra aux utilisateurs d’ajouter des connaissances supplémentaires en téléchargeant des documents, comme c’est le cas avec les GPT d’OpenAI.

Google explique que vous pouvez faire de Gemini votre compagnon de gym, votre sous-chef, votre partenaire de développement, votre guide d’écriture créative, ou tout ce que vous pouvez imaginer.

Gemini Gems, la réponse aux GPT personnalisés

Vous pouvez créer un Gems en indiquant à Gemini ce qu’il doit faire et comment il doit répondre. Par exemple, vous pouvez lui demander d’être votre entraîneur de course à pied, de vous fournir un programme de course quotidien et d’adopter un ton optimiste et motivant. Ensuite, en un seul clic, Gemini créera pour vous un bijou tel que vous l’avez décrit.

Quoi qu’il en soit, Google semble concurrencer OpenAI et rivaliser sur presque tous les fronts. Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ?