INNO DAY 2021 : OnePlus pourrait devenir une sous-marque de OPPO

OPPO a présenté ses nouvelles technologies, comme les nouvelles lunettes Air Glass de réalité assistée (aR) et son tout premier chipset NPU, lors de l’événement INNO DAY 2021. Après avoir révélé les nouveaux produits, la société a présenté un teaser pour le deuxième jour de ses INNO DAY 2021 où elle lancera son premier smartphone pliable, le OPPO Find N.

Mais, parallèlement au teaser, les cadres de OPPO ont également révélé quelques informations intéressantes concernant la façon dont OPPO et OnePlus fonctionneront à l’avenir. L’avenir de OnePlus est sûrement entre les mains de OPPO.

Les cadres de OPPO ont annoncé que OnePlus est prête à devenir sa sous-marque, mais le changement sera très probablement confirmé aujourd’hui pour la deuxième journée des INNO DAY 2021. Autrement dit, si une telle annonce a lieu, cela signifie que OnePlus deviendra la sous-marque de OPPO, tout comme iQOO est celle de Vivo par exemple, ou Redmi de Xiaomi.

Relayé par @chunvn8888, le cadre sur scène a déclaré « 加成为 OPPO旗下子品牌 », qui traduit en français signifie « OnePlus devient une sous-marque de OPPO ». On s’attend à ce que les deux entreprises révèlent plus d’informations sur leur mode de fonctionnement, comment OnePlus fonctionnera en tant que sous-marque, et plus encore dans la journée.

From this time, OnePlus will become a sub brand of OPPO. Welp, what can I say more? pic.twitter.com/dN7S4DrTUF —2021 ends soon (@chunvn8888) December 14, 2021

Il est également dit que Pete Lau passera de OnePlus à OPPO après la fusion.

Un changement de position ?

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, OnePlus et OPPO sont tous deux détenus par BBK Electronics. Mais la fusion des deux entreprises a commencé lorsque Pete Lau a annoncé que OnePlus et OPPO allaient travailler ensemble et « capitaliser sur des ressources partagées supplémentaires » en juin de cette année. À ce moment-là, il a été annoncé que seules les équipes de R&D des deux entreprises travailleront ensemble. Peu de temps après la première annonce, OnePlus a révélé « OnePlus 2.0 » où elle a révélé que OxygenOS et ColorOS seront fusionnés en une seule plateforme. Et maintenant, il semble que OnePlus soit prête à devenir la sous-marque de OPPO.

Plusieurs rapports suggèrent que le futur OnePlus 10 sera le premier smartphone à être lancé avec un système d’exploitation unifié. Dans plusieurs interviews passées, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré que le prochain flagship de la marque sera livré avec un système d’exploitation unifié.