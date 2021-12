L’iPhone pliable ne sera pas lancé en 2022 ou 2023 mais probablement dans 3 ans

Entre-temps, la concurrence commence à s’intensifier, car des fabricants chinois comme OPPO et Vivo lanceraient leur premier smartphone pliable pour les consommateurs en 2022. En fait, OPPO a déjà annoncé son appareil pliable — le Find N — et nous nous attendons à en savoir plus dans la journée.

Cette fois-ci, ce lundi 13 décembre, un autre analyste, Ross Young, du cabinet Display Supply Chain Consultants, a démenti la prédiction de Kuo. Young affirme désormais que l’iPhone pliable ne verra pas le jour en 2023, ce qui signifie qu’il ne sera pas non plus lancé en 2022. Au lieu de cela, l’analyste a prédit que l’offre pliable d’Apple sera probablement dévoilée en 2023.

Alors que Samsung en est déjà à sa troisième génération d’appareils pliables et que les fabricants chinois prennent le train en marche, Apple semble être encore loin de lancer un iPhone pliable. Le lancement de l’iPhone pliable est susceptible de ne pas voir le jour en 2022, et même pas en 2023. Au lieu de cela, un analyste affirme que Apple va lancer son smartphone pliable dans trois ans, soit en 2024 .