OnePlus annonce une fusion avec OPPO, ce que cela signifie

Autrefois connue comme la marque « flagship killer », OnePlus a grandement changé sa stratégie au cours des deux dernières années. Elle fait désormais partie du marché des produits phares haut de gamme. Et pour proposer davantage d’offres haut de gamme, OnePlus a fusionné ses efforts de R&D en matière de matériel avec OPPO plus tôt cette année. La société a même commencé à intégrer la surcouche logicielle ColorOS 11 de OPPO sur son fleuron, la série OnePlus 9, dans son pays d’origine, la Chine. Eh bien, il semble que tous les indices pointaient vers l’annonce surprise d’hier.

OnePlus a officiellement annoncé sa fusion avec OPPO. Oui, dans une publication officielle sur les forums de OnePlus, le cofondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé ce développement. Cela signifie que OnePlus va « s’intégrer davantage » avec OPPO, allant au-delà de leur partenariat existant en matière de R&D matérielle.

« L’année dernière, j’ai pris des responsabilités supplémentaires pour superviser la stratégie produit à la fois pour OnePlus et OPPO. Depuis lors, nous avons intégré un certain nombre de nos équipes avec OPPO pour mieux rationaliser nos opérations et capitaliser sur des ressources partagées supplémentaires. Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation avec OPPO », a déclaré Lau.

Que signifie la fusion OnePlus — OPPO pour les utilisateurs ? Eh bien, OnePlus dit qu’il continuera à fonctionner comme une « marque indépendante » sous OPPO. Les nouveaux produits seront lancés sous la marque OnePlus et l’accent mis sur la communauté restera le même, ajoute le géant chinois. Cette décision n’aura probablement pas beaucoup d’impact sur les consommateurs à l’avenir, mais cela signifie que nous sommes susceptibles de voir encore plus de similitudes entre le futur matériel OnePlus et OPPO à l’avenir.

Lau ajoute également que la fusion avec OPPO permettra à OnePlus de « créer des produits encore meilleurs » pour sa communauté. L’entreprise disposera de plus de ressources pour travailler à l’avenir. Et cela signifie également des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables à l’avenir, déclare Lau dans la publication du forum.

Une influence attendue

Maintenant, il sera intéressant de voir si la société remplace OxygenOS par ColorOS sur le marché mondial avec son prochain lancement de produit ou non. Voudriez-vous ColorOS plutôt que la propre surcouche d’OxygenOS ?

Alors oui, BBK Electronics entre en jeu ! Je crois que beaucoup d’entre vous connaissent déjà la société mère de fabricants de smartphones populaires comme Vivo, Realme, OPPO et OnePlus. Eh bien, après avoir laissé OnePlus exister en tant que marque « flagship killer » pendant de nombreuses années, elle semble exercer un contrôle plus important sur l’entreprise. Nous avons déjà vu beaucoup d’influence de la part de OPPO sur OnePlus au fil des ans. Il sera donc intéressant de voir comment cette fusion se déroule. D’ici là, vous pouvez vous attendre à ce que Realme vole la couronne de « flagship killer » à OnePlus.