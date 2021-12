Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité pour son format de vidéo courte similaire à TikTok, appelé Reels. La plateforme appartenant à Meta a encore une fois pris exemple sur TikTok et a ajouté la possibilité d’ajouter des commentaires d’utilisateurs comme autocollants visuels aux Reels. Cette fonctionnalité est analogue à la façon dont TikTok permet aux utilisateurs de poster des réponses vidéo sur sa plateforme.

Baptisée « Visual Replies », cette fonctionnalité permet aux créateurs de répondre aux commentaires des utilisateurs avec du contenu Reels. Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, les créateurs pourront ajouter les commentaires des utilisateurs sous forme d’autocollants aux nouvelles vidéos Instagram Reels. Selon l’entreprise, cette fonctionnalité ouvre de nouvelles voies aux créateurs pour interagir avec leur public sur Reels.

Instagram s’est récemment rendu sur Twitter pour annoncer officiellement la fonctionnalité des réponses visuelles. Vous pouvez consulter le tweet juste en dessous.

We love the communities that creators have built on Instagram. 😊❤️

That’s why we’re excited to launch Reels Visual Replies, a new feature to interact with your audience. You can now reply to comments with Reels and the comment will pop up as a sticker. pic.twitter.com/dA3qj1lAwE

—Instagram (@instagram) December 10, 2021