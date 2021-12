Les dimensions et les caractéristiques du OPPO Find N ont été dévoilées

Nous vous avons vu des images réelles du futur OPPO Find N il y a quelques jours, et nous avons un ensemble de nouveaux rendus du prochain smartphone pliable de la société chinoise. Les nouveaux rendus montrent le nouveau smartphone pliable sous tous les angles avant le prochain événement INNO DAY 2021 qui aura lieu aujourd’hui et demain.

Les nouveaux rendus du OPPO Find N proviennent d’Evan Blass. Evan a posté plusieurs rendus de haute qualité du prochain smartphone pliable, montrant l’appareil sous tous ses angles. Les images du OPPO Find N révèlent le design sans pliage, et nous donnent un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans quelques heures.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, le design est inchangé par rapport à ce que nous avons vu il y a quelques jours. Il semble que l’écran pliable vertical du OPPO Find N soit fabriqué par Samsung (qui d’autre), et qu’il aura une diagonale de 7,1 pouces. La résolution n’est pas mentionnée, mais OPPO étant la société qui a fourni les meilleurs écrans de smartphones cette année et l’année dernière, une fréquence de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz et une couverture dynamique de la large gamme de couleurs sont attendues.

Non seulement le OPPO Find N disposera de la seule dalle LTPO de 120 Hz sur un smartphone non-Samsung, mais il utilisera également un verre UTG (Ultra Thin Glass), tout comme le Galaxy Z Fold 3, contrairement aux autres smartphones pliables Chinois qui arborent un écran en plastique polyimide.

L’écran extérieur ressemble à une taille traditionnelle de smartphone, mais il est difficile de deviner quelle peut être sa taille.

Le mécanisme de charnière est évalué à 200 000 plis, ce qui correspond à peu près au Galaxy Z Fold 3 de Samsung et à d’autres smartphones pliables d’autres fabricants.

Un mode « Hover »

Les images révèlent également que OPPO aura un mode « Hover » (traduit par Google) qui vous permettra de laisser la moitié de l’appareil déplié, et de fournir des fonctionnalités supplémentaires pour prendre des photos, regarder des vidéos, et plus encore. L’appareil sera en mesure de montrer l’aperçu des vidéos 4K sur la moitié supérieure de l’écran, tandis que le bas présentera les commandes de la caméra.

On ne sait pas quelles pourraient être les spécifications de l’appareil, mais le matériel promotionnel révèle qu’il y aura deux options de configuration disponibles, l’une avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et l’autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.