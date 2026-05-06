Vingt ans après avoir effacé le clavier physique du smartphone, Apple pourrait s’attaquer à un autre symbole : les boutons. Selon de nouvelles rumeurs, l’iPhone anniversaire de 2027, alias iPhone 20, miserait sur un design tout en verre, sans commandes mécaniques visibles.

iPhone 20 : Un iPhone anniversaire pensé comme une rupture

D’après Mark Gurman, Apple travaillerait sur un projet surnommé en interne « Glasswing », en référence au papillon aux ailes transparentes. L’idée : un iPhone dont les bords en verre se fondraient dans l’écran sur les quatre côtés, pour créer une impression de surface continue.

Ce design accompagnerait aussi l’évolution logicielle d’Apple. L’interface Liquid Glass serait pensée pour épouser cette direction matérielle, avec une esthétique plus translucide et plus intégrée au châssis.

Vers un iPhone sans boutons physiques

La rumeur la plus spectaculaire concerne les commandes. Selon le leaker Instant Digital, Apple aurait validé des boutons solid-state pour l’iPhone 20 : alimentation, volume, bouton Action et Contrôle de l’appareil photo ne bougeraient plus mécaniquement, mais simuleraient le clic grâce à un retour haptique localisé.

Apple avait déjà envisagé cette technologie pour l’iPhone 15 Pro avant de l’abandonner pour des raisons techniques et industrielles. Ce retour dans les rumeurs suggère que la marque pourrait avoir résolu une partie des obstacles.

L’iPhone 18 comme première étape

La transition pourrait commencer avant 2027. L’iPhone 18 serait pressenti pour simplifier le bouton Contrôle de l’appareil photo, en retirant la couche capacitive afin de conserver principalement la détection de pression.

Ce ne serait pas encore l’iPhone sans boutons, mais plutôt une étape technique : réduire la complexité, fiabiliser les composants, puis préparer une bascule plus ambitieuse.

Plus qu’un design, une stratégie

Apple ne chercherait pas seulement à produire un objet plus futuriste. Un iPhone sans boutons mécaniques pourrait améliorer l’étanchéité, la durabilité et renforcer cette obsession maison pour les surfaces continues.

Mais le vrai enjeu est ailleurs : faire coïncider matériel et logiciel jusqu’à rendre la frontière presque invisible. Après l’iPhone X en 2017, l’iPhone 20 pourrait devenir le prochain grand marqueur esthétique d’Apple.

Reste une prudence essentielle : nous parlons encore de rumeurs. Mais si cette trajectoire se confirme, l’iPhone anniversaire ne serait pas une simple évolution. Il serait une tentative de redéfinir, une fois encore, ce qu’un smartphone doit laisser voir — et ce qu’il peut faire disparaître.