Après avoir imposé les réseaux sociaux, puis le métaverse, Meta ouvre un nouveau front : l’assistant IA personnel. Et cette fois, l’ambition de Mark Zuckerberg dépasse largement le simple chatbot.

Selon le Financial Times, Meta développe actuellement une nouvelle génération d’assistants, baptisé « Hatch » en interne, capables d’exécuter des tâches autonomes pour ses plus de trois milliards d’utilisateurs.

Une IA capable d’agir à votre place

Le projet reposerait sur un nouveau modèle maison baptisé Muse Spark, conçu pour alimenter des assistants dits « agentiques » — des IA capables non seulement de répondre, mais aussi d’agir.

L’objectif évoqué en interne serait proche de celui de OpenClaw, une plateforme open source permettant de créer des agents autonomes capables de gérer des e-mails, naviguer sur le Web, organiser un calendrier et automatiser des tâches numériques complexes.

Autrement dit, Meta ne veut plus simplement une IA conversationnelle. La société veut une IA opérationnelle.

Une IA profondément connectée à votre vie personnelle

Selon plusieurs sources citées par le Financial Times, Meta envisage que les utilisateurs puissent partager volontairement des données extrêmement sensibles avec ces assistants : santé, finances, habitudes personnelles ou historique numérique. C’est précisément là que le projet devient aussi stratégique que controversé.

Car Meta possède déjà l’un des plus grands écosystèmes de données personnelles au monde via Facebook, Instagram et WhatsApp. Ajouter une couche d’IA proactive transformerait ces plateformes en véritables interfaces de gestion de la vie quotidienne.

Mais, la question de la confiance reste immense. Un employé cité dans le rapport résume la situation brutalement : « Le déficit de confiance est aussi large que le Grand Canyon ».

Zuckerberg accélère malgré les critiques des investisseurs

Cette offensive IA intervient alors que Meta fait face à une pression croissante sur ses dépenses. La société vient d’augmenter ses investissements annuels dans l’intelligence artificielle jusqu’à 145 milliards de dollars, provoquant une forte réaction de Wall Street et une chute importante de sa valorisation boursière.

Pourtant, Zuckerberg continue d’accélérer dans le développement d’agents IA personnels, les assistants commerciaux pour les entreprises, les personnages 3D photoréalistes pilotés par IA et les robots humanoïdes alimentés par IA.

Meta a même récemment acquis la start-up Assured Robot Intelligence pour étendre sa vision de « superintelligence personnelle » au monde physique.

Une bataille qui dépasse le chatbot

Le projet montre surtout une évolution majeure dans l’industrie : la guerre de l’IA ne porte plus uniquement sur les modèles linguistiques, mais sur les assistants capables d’agir concrètement dans la vie numérique des utilisateurs.

OpenAI, Google, Apple et Meta poursuivent désormais la même vision : créer une IA persistante, personnelle et omniprésente. La différence, c’est que Meta possède déjà l’infrastructure sociale et la distribution massive pour toucher des milliards d’utilisateurs instantanément.

Reste une question centrale : les utilisateurs accepteront-ils vraiment de confier leurs données les plus intimes à une entreprise dont l’historique en matière de confidentialité reste profondément controversé ?

Car l’avenir des assistants IA ne dépendra peut-être pas seulement de leur intelligence. Mais de la confiance qu’ils inspirent.