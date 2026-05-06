Apple préparerait un virage majeur avec iOS 27 : permettre aux utilisateurs de choisir quel modèle IA pilote certaines fonctions d’Apple Intelligence, dont Siri.

Selon Bloomberg, ce système interne baptisé Extensions ouvrirait la porte à Gemini, Claude et d’autres assistants via leurs apps App Store.

Siri ne serait plus lié à un seul partenaire

Aujourd’hui, ChatGPT reste l’option externe la plus visible dans Apple Intelligence. Avec iOS 27, Apple voudrait aller plus loin : laisser l’utilisateur choisir son IA préférée depuis les réglages, un peu comme on sélectionne un moteur de recherche ou une app par défaut.

Les usages concernés iraient au-delà de Siri : outils d’écriture, génération d’images, résumés, reformulations et autres fonctions intégrées au système pourraient s’appuyer sur différents modèles selon les choix de l’utilisateur.

Gemini et Claude en embuscade

Bloomberg évoque des tests avec Google et Anthropic, ce qui ferait de Gemini et Claude des candidats naturels pour les premières intégrations. Apple prévoirait aussi une section dédiée aux Extensions dans l’App Store, sorte de vitrine pour les services IA compatibles.

Le vrai enjeu : Apple devient l’arbitre

Ce changement raconterait surtout une chose : Apple ne cherche pas forcément à gagner seule la course aux modèles. Elle veut contrôler l’accès à ses deux milliards d’appareils, monétiser l’écosystème et laisser les meilleurs modèles se battre à l’intérieur de son jardin.

C’est une stratégie très Apple : moins spectaculaire qu’un modèle maison révolutionnaire, mais potentiellement beaucoup plus puissante. L’iPhone ne deviendrait pas seulement un appareil avec IA — il deviendrait le point de distribution des IA.