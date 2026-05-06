Xbox change brutalement de cap sur l’IA. Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox, a annoncé l’arrêt du développement de Copilot sur console et la réduction progressive de Copilot sur mobile, à peine quelques mois après que Microsoft en faisait un pilier de son futur gaming.

Un symbole fort du nouveau Xbox

Dans son message, Sharma explique vouloir accélérer, mieux écouter la communauté et supprimer les frictions pour les joueurs comme pour les développeurs. Cette décision accompagne une réorganisation plus large de l’équipe Xbox, avec l’arrivée de profils issus de CoreAI, l’ancienne division de Sharma chez Microsoft.

Le signal est clair : Xbox ne veut plus empiler les fonctionnalités “futuristes” si elles ne répondent pas à un besoin immédiat.

Copilot for Gaming n’aura pas son lancement console

Microsoft avait pourtant présenté Copilot for Gaming comme un assistant capable d’accompagner les joueurs, avec une arrivée prévue sur les consoles Xbox Series X|S en 2026. Ce lancement est désormais annulé.

Cette décision illustre un tournant : l’IA ne suffit pas à créer de la valeur si elle ne résout pas un vrai problème d’usage. Pour beaucoup de joueurs, les priorités restent ailleurs : interface, catalogue, prix, performance, social, cloud et découverte de jeux.

Une Xbox plus pragmatique

Depuis son arrivée en février, Asha Sharma multiplie les gestes de rupture : fin de la marque Microsoft Gaming, baisse du prix du Game Pass et restructuration de l’organisation. L’abandon de Copilot s’inscrit dans cette logique de recentrage.

Xbox ne renonce pas forcément à l’IA. Mais la marque semble vouloir l’intégrer là où elle peut réellement améliorer la plateforme, plutôt que l’imposer comme une couche visible et marketing.

Le message est presque brutal, mais salutaire : pour Xbox, l’urgence n’est plus de paraître en avance. C’est de redevenir utile.