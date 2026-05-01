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OnePlus Strix G15 : la manette qui transforme le OnePlus Ace 6 Ultra en console portable

OnePlus Strix G15 : la manette qui transforme le OnePlus Ace 6 Ultra en console portable

OnePlus revient sur le terrain du gaming mobile avec une approche plus modulaire. Plutôt que de lancer une console dédiée, la marque accompagne son OnePlus Ace 6 Ultra d’un contrôleur Strix G15 pensé pour les longues sessions et les jeux compétitifs.

Un accessoire taillé pour le jeu sérieux

Le Strix G15 se fixe autour du smartphone et se connecte en USB-C, avec une prise en main proche d’une console portable. Il ajoute des gâchettes physiques, des boutons secondaires et des poignées plus confortables pour limiter la fatigue en jeu.

OnePlus met aussi en avant des boutons à micro-switches avec un polling rate de 1 000 Hz et une faible latence, un argument clairement pensé pour les FPS compétitifs.

Plus qu’une simple manette

Le contrôleur va plus loin qu’un accessoire classique : charge pass-through, emplacement pour un module de refroidissement, antenne intégrée pour stabiliser la connexion sans fil et design enveloppant. L’idée est de prolonger les performances du téléphone, pas seulement d’ajouter des boutons.

Le futur OnePlus Ace 6 Ultra est attendu avec un écran OLED 165 Hz, une puce Dimensity 9500 et une très grosse batterie autour de 8 500 mAh, ce qui confirme son positionnement gaming.

Une stratégie séduisante, mais limitée

OnePlus choisit une voie intelligente : garder un smartphone relativement classique au quotidien, puis le transformer en machine de jeu avec un accessoire dédié. C’est moins radical qu’un RedMagic, mais potentiellement plus pratique.

Le problème, pour l’instant, reste la disponibilité. Le Strix G15 et le OnePlus Ace 6 Ultra semblent destinés au marché chinois. Dommage, car OnePlus tient peut-être là l’une de ses propositions gaming les plus crédibles depuis longtemps.