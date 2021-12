INNO DAY 2021 : OPPO dévoile son propre NPU MariSilicon X qui sera incluse dans le Find X4 

OPPO a officiellement annoncé aujourd’hui son premier NPU d’imagerie, le MariSilicon X, lors de l’événement INNO DAY 2021. Le chipset est construit sur le processus de 6 nm, et il est livré avec un NPU avancé, un ISP, et une architecture de mémoire multi-niveaux qui offre de grandes performances et une efficacité énergétique. Le chipset permet le traitement RAW en temps réel et il peut capturer des vidéos de nuit AI 4K avec un aperçu en direct.

Comme précisé ci-dessus, le MariSilicon X est construit sur le processus de 6 nm, et il intègre le NPU, l’ISP et l’architecture de mémoire multi-niveaux à haute vitesse conçus par OPPO qui fournissent une puissance de calcul avancée et une efficacité énergétique élevée pour répondre aux besoins de la société en matière de traitement d’images.

Le NPU permettra à OPPO de traiter les vidéos et les photos de nuit beaucoup plus rapidement et plus efficacement qu’auparavant. L’ensemble du MariSilicon X est construit à partir de zéro par OPPO, et la puce n’utilise aucune propriété intellectuelle tierce, ce dont OPPO est assez fier.

Lorsqu’il s’agit de puissance et d’efficacité, les chiffres en disent long. La toute nouvelle NPU MariSilicon X fournit 18 trillions d’opérateurs par seconde (TOPS), ce qui est largement suffisant pour prendre en charge les algorithmes d’IA d’OPPO. La puce est également dotée d’une efficacité énergétique de 11,6 TOPS par watt, et par conséquent, elle consommera moins de batterie lorsqu’elle sera utilisée.

Le NPU dispose d’un sous-système de mémoire dédié en tera-bps, ce qui permet à la MariSilicon X d’utiliser pleinement la puissance de calcul du NPU sans être limité par la mémoire. Le NPU dispose également d’une DDR dédiée avec une bande passante supplémentaire allant jusqu’à 8,5 Go/s, et son architecture de mémoire multi-tiers minimise la latence et les autres retards, tout en consommant moins d’énergie.

Les algorithmes d’IA d’OPPO comprennent la réduction du bruit, AI-seg, et d’autres opérations d’IA multiples fonctionnant en même temps. OPPO affirme que la réduction du bruit est jusqu’à 20 fois plus rapide que ce qui était possible auparavant sur le OPPO Find X3 Pro avec la MariSilicon X, et qu’elle consomme 50 % moins d’énergie par rapport à la précédente méthode.

Une puissant FAI

La MariSilicon X est dotée d’un puissant FAI qui permet de capturer des images dans une plage dynamique de 120 db sur 20 bits, soit 4 fois plus que celle du OPPO Find X3 Pro. Elle donne aux images un rapport de contraste de 1 000 000 : 1 entre les zones les plus claires et les plus sombres, ce qui permet de conserver des images plus vraies que nature.

Grâce à sa grande puissance et à son débit de données élevé, la MariSilicon X peut effectuer un traitement AI 4K en temps réel et une fusion du HDR 20 bits en RAW à l’échelle du pixel. OPPO affirme qu’en traitant les données d’imagerie originales, le NPU peut atteindre un rapport signal/bruit de 8 dB pour les images.

La MariSilicon X utilise une conception Dual Image Pipeline qui double le suréchantillonnage brut. Il permet d’exploiter tout le potentiel du capteur RVBW de OPPO, et prend en charge la séparation et la fusion des signaux RVB et blanc pour offrir une amélioration de 8,6 dB du rapport signal/bruit, et une amélioration de 1,7 fois de la qualité de la texture, ce qui rend les images plus expressives en vidéo et en photo.

Des vidéos plus claires et plus nettes, même de nuit

Grâce aux performances et à l’efficacité énergétique du nouveau NPU, les algorithmes de réduction du bruit AI d’OPPO peuvent créer des vidéos plus claires et plus nettes, même de nuit. Il présente une plus grande plage dynamique et une meilleure reproduction des couleurs, ce qui rend chaque image aussi riche qu’une photo. OPPO affirme également que les captures vidéo de nuit 4K AI HDR sont une première sur les smartphones Android.

OPPO a également annoncé que la nouvelle puce MariSilicon X sera disponible dans la nouvelle série OPPO Find X4, qui arrivera au cours du premier trimestre 2022. OPPO rejoint les fabricants de puces comme MediaTek qui investissent dans des NPU de haute performance, et d’autres fabricants comme Huawei et Google qui produisent des paires NPU et ISP personnalisées et dédiées.