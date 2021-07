by

OnePlus fusionne OxygenOS et ColorOS de OPPO

Après l’annonce le mois dernier de l’intégration de OnePlus à OPPO, devenant effectivement une sous-marque du fabricant de smartphones chinois, la société a annoncé en cette fin de semaine qu’elle fusionne également OxygenOS avec le système d’exploitation ColorOS de OPPO, comme le souligne 9to5Google.

Les OS mobiles des deux sociétés resteront séparés et continueront à servir leurs régions individuelles (OxygenOS pour les smartphones OnePlus dans le monde entier, ColorOS sur les appareils OnePlus et OPPO en Chine), mais partagent une base de code commune, ce qui, selon OnePlus, devrait normaliser son expérience logicielle et rationaliser le processus de développement pour les futures mises à jour de OxygenOS.

OnePlus affirme que les utilisateurs « ne remarqueront probablement même pas » le changement. Il n’est donc pas clair si OxygenOS et ColorOS commenceront à se ressembler davantage à l’avenir ou si chaque surcouche Android reste visuellement distincte tout en partageant le code sous le capot.

OnePlus affirme que ce changement permettra également à l’entreprise de garantir une meilleure prise en charge des mises à jour Android à l’avenir, ce que Samsung a également essayé d’améliorer au cours des dernières années. OnePlus définit la durée de vie des mises à jour comme suit :

Les flagships, y compris les modèles T et R, reçoivent trois mises à jour majeures d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité

Les smartphones Nord et Nord CE bénéficient de deux mises à jour majeures d’Android et de trois ans de mises à jour de sécurité

Les smartphones de la gamme Nord N recevront une mise à jour majeure d’Android et trois ans de mises à jour de sécurité

À partir du OnePlus 8

OnePlus limite ces engagements de mise à jour aux OnePlus 8 et plus, donc les appareils OnePlus plus anciens n’auront pas de chance.

En tant que prochaine étape de ce qui se passe avec OnePlus, OPPO et le groupe BBK Electronics, la fusion des logiciels de ces sociétés semble être un avantage net pour les utilisateurs de OnePlus. Le degré d’indépendance de OnePlus maintenant qu’il est « intégré » semble aussi peu clair que lorsqu’il était indépendant, détenu par BBK, et partageant apparemment certaines parties avec OPPO, mais tant que les smartphones sont pris en charge, cela ne devrait pas avoir d’importance.