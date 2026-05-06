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Meta utilise l’IA pour détecter les enfants de moins de 13 ans sur Instagram et Facebook

Meta utilise l’IA pour détecter les enfants de moins de 13 ans sur Instagram et Facebook

Meta durcit sa stratégie de sécurité des mineurs. Le groupe va utiliser l’IA pour analyser les photos et vidéos publiées sur Instagram et Facebook afin d’identifier les comptes potentiellement créés par des enfants de moins de 13 ans avec une fausse date de naissance.

Une IA qui estime l’âge, sans identifier la personne

Meta insiste sur un point sensible : il ne s’agirait pas de reconnaissance faciale. L’IA ne cherche pas à savoir qui est la personne, mais à estimer une tranche d’âge à partir d’indices visuels généraux, comme la taille ou la structure corporelle.

Cette analyse visuelle complète déjà les signaux textuels : mentions d’anniversaire, niveau scolaire, bios, légendes, commentaires ou publications. Meta prévoit aussi d’étendre cette détection à Reels, Live et aux groupes Facebook.

Des comptes désactivés en cas de doute

Lorsqu’un compte est identifié comme probablement détenu par un enfant de moins de 13 ans, il peut être désactivé. L’utilisateur doit alors prouver son âge, faute de quoi le compte pourra être supprimé définitivement. Le déploiement est déjà actif dans certains pays, avant une extension plus large.

Meta élargit en parallèle ses Comptes pour adolescents, qui appliquent automatiquement des protections aux utilisateurs soupçonnés d’avoir entre 13 et 15 ans : comptes privés par défaut, messagerie limitée, restrictions de contenus et commentaires nuisibles masqués.

Ces protections arrivent sur Instagram au Brésil et dans les 27 pays de l’Union européenne, tandis que Facebook les déploie aux États-Unis, avant le Royaume-Uni et l’Europe en juin.

Une réponse à la pression réglementaire

Cette offensive arrive dans un contexte tendu. Meta fait face à une surveillance accrue des régulateurs sur la sécurité des mineurs, notamment en Europe et aux États-Unis. Le groupe a aussi récemment ajouté des outils permettant aux parents de voir les grands thèmes abordés par leurs adolescents avec Meta AI.

L’enjeu est clair : Meta ne veut plus seulement demander l’âge des utilisateurs, mais le vérifier par signaux croisés. Une avancée pour la sécurité, mais aussi un nouveau débat sur la surveillance algorithmique des profils sociaux.