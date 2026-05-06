Après ses modèles couleur Paper Pro et Paper Pro Move, reMarkable revient à son ADN : une tablette d’écriture monochrome, sobre, légère et pensée pour la concentration.

La Paper Pure succède à la reMarkable 2 avec une ambition claire : moderniser le carnet numérique sans le transformer en tablette classique.

reMarkable Paper Pure : Une héritière directe de la reMarkable 2

La reMarkable Paper Pure remplace la reMarkable 2, lancée il y a près de six ans. Elle conserve un écran E Ink de 10,3 pouces en noir et blanc, toujours en 1872 x 1404 pixels à 226 ppp, mais adopte une dalle Canvas de troisième génération, basée sur la technologie Carta 1300.

Le format évolue légèrement : la tablette est plus large, plus légère, avec 360 g sur la balance, et embarque désormais 32 Go de stockage, contre 8 Go auparavant.

Plus rapide, plus endurante, plus connectée

reMarkable annonce une réactivité en hausse de 50 % par rapport à la reMarkable 2, ainsi qu’une autonomie améliorée de 30 % grâce à une batterie de 3 820 mAh.

La partie logicielle progresse aussi : synchronisation du calendrier, prise de notes liée aux réunions, import de documents depuis le cloud, recherche manuscrite améliorée, intégration avec Slack et Miro.

Un choix stratégique : moins de distractions, plus de productivité

Là où les concurrents misent sur Android, la couleur ou les applications, reMarkable continue de défendre une vision plus radicale : un outil de travail sans notifications, sans réseaux sociaux, sans dispersion.

C’est précisément ce qui fait l’intérêt de la Paper Pure. Elle ne cherche pas à remplacer un iPad. Elle veut remplacer un carnet, un dossier de réunion et une pile de PDF annotés.

Prix et disponibilité

La reMarkable Paper Pure est proposée à 399 euros avec stylet standard. Un pack à 449 euros inclut le Marker Plus avec gomme intégrée et une housse Sleeve Folio. Les précommandes sont ouvertes, avec des livraisons attendues début juin.

Avec cette Paper Pure, reMarkable ne cède pas à la course aux fonctions. La marque affine plutôt une idée simple : parfois, la meilleure tablette est celle qui sait faire moins, mais mieux.